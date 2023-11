Sénégal: Fatick - Vers le recrutement de 1.500 personnes au port de Ndakhonga-Foundiougne (DG)

Fatick — Le directeur du port de Ndakhonga-Foundiougne, Ngor Dione, a annoncé, vendredi, un « recrutement massif d'environ 1500 personnes » pour favoriser le développement de la région de Fatick.

» Le potentiel du port de Ndakhonga-Foundiougne est énorme. Il peut booster le développement du département et de la région. C'est pourquoi nous allons vers un recrutement massif aux alentours de 1.500 personnes « , a-t-il dit à l'APS, en marge du conseil présidentiel de développement territorialisé consacré à la région de Fatick.

« Dans un premier temps, a-t-il indiqué, un recrutement de 30 voir 50 emplois va se faire pour finaliser les travaux du port, afin qu'il soit opérationnel grâce à un investissement de près de 70 milliards de francs CFA injecté par l'Etat ».

» Nous allons terminer la phase d'exploitation afin que les emplois attendus puissent être réalisés et compléter la composante mobilité entre le port de Ndakhonga-Foundiougne et le pont Nelson Mandela de Foundiougne, et toute l'activité industrielle autour de la zone », a-t-il ajouté. il a rappelé que ce port, qui a pour vocation de devenir un terminal à passagers et un port pétrolier, va également être un terminal commercial.

Il est aussi prévu »une assiette foncière de 577 hectares qui sera aménagée en zone industrielle pour accompagner l'économie du terminal portuaire », a-t-il signalé.

« Beaucoup d'entreprises vont s'installer en plus du terminal à marchandises et pétrolier », s'est-il réjoui, signalant qu'à ce propos, des discussions » très avancées » sont en cours avec la Société Sel d'Afrique pour faire embarquer et exporter le sel de la région de Fatick.

« Foundiougne est zone agricole où on peut traiter sur place et transformer plusieurs produits tels que le sel ou l'anacarde avant exportation « , a déclaré le directeur du port de Ndakhonga-Foundiougne, Ngor Dione, par ailleurs maire de Mbam, une commune située dans le département de Foundiougne.