Maroc: Un média bulgare dévoile le cractère unique de Rabat, 'la ville aux mille charmes'

Sofia — Le portail bulgare "Global Diplomatic" a consacré un article, vendredi, au charme unique de la ville de Rabat, qui figure dans le guide des meilleurs endroits à visiter en Afrique en 2024 du magazine américain de référence dans le tourisme de luxe Condé Nast Traveller.

"Saluée par Condé Nast Traveller pour ses festivals de musique vibrants, son architecture prestigieuse et ses hôtels de luxe, la capitale marocaine se démarque parmi les joyaux du voyage et les meilleures destinations en Afrique", écrit le média anglophone dans un article publié sous la rubrique "Destinations mondiales".

Rabat attire désormais les regards grâce à une série de nouveautés passionnantes, ajoute la même source, mettant en avant la "renaissance culturelle et artistique captivante" que connaît capitale du Maroc.

À la une des attractions à venir, "Global Diplomatic" cite la future Tour Mohammed VI qui "affiche fièrement son ambition d'obtenir les certifications LEED Gold et HQE", promettant de devenir la plus haute et unique flèche de ce genre en Afrique.

Cependant, le véritable trésor de la ville réside, selon le portail d'information, dans le nouveau Grand Théâtre de Rabat, imaginé par l'architecte légendaire Zaha Hadid et destiné à devenir "le plus grand édifice du genre en Afrique et dans le monde arabe".

Un autre moment culturel marquant à anticiper est le retour tant attendu du festival Mawazine en 2024, après une pause due à la COVID-19, fait observer le média bulgare, soulignant le passé prestigieux de cet événement culturel qui a attiré des célébrités telles que Rihanna et Mariah Carey.

"Global Diplomatic" s'arrête également sur l'ouverture de plusieurs hôtels de haut niveau à Rabat, lesquels "marquent le début d'une ère de luxe moderne dans cette ville historique".

"Rabat promet ainsi une expérience exceptionnelle pour les voyageurs en quête de découvertes uniques en 2024", conclut le média.