Sénégal: Enda Ecopop veut promouvoir un nouveau guide de budget participatif

Dakar — L'ONG Enda Ecopop et l'USAID ont organisé, vendredi, un atelier de restitution du panorama des expériences de budget participatif en vue d'éditer un nouveau guide d'intervention qui prendra en compte les préoccupations des communautés.

Ces expériences prennent également en compte celles portant sur le genre, le handicap, les enfants et les jeunes.

La rencontre a permis de "présenter les acteurs qui se sont positionnés sur le budget participatif au Sénégal ; partager les expériences de budget participatif au niveau des territoires ; présenter les avancées, portées réelles et limites objectives de la mise en oeuvre du budget participatif au Sénégal".

Elle a été également l'occasion de "partager les leçons apprises des expériences de budget participatif ; recueillir les suggestions et recommandations des participants ; partager les grandes lignes des perspectives".

Selon le directeur exécutif de Enda Ecopop, Bachir Kanouté, "l'enjeu aujourd'hui est de faire un panorama de toutes ces expérimentations de participation citoyenne à la gestion publique pour (...) éditer un nouveau guide qui prendra en compte ces différentes thématiques d'enjeux pour les communautés".

"Depuis 2015, nous avions édité un guide de budget participatif qui a été introduit et expérimenté par les collectivités territoriales mais depuis lors il y a eu plusieurs thématiques d'enjeux qui ont aussi été expérimentés dans d'autres collectivités", a-t-il ajouté.

Le directeur exécutif de Enda Ecopop a expliqué "qu'avec plusieurs organisations de la société civile, des expérimentations ont été faites pour permettre de tirer des enseignements".

"C'est l'ensemble de ces enseignements que nous partageons aujourd'hui en vue d'éditer un nouveau guide qui prendra en compte ces différentes thématiques", a-t-il souligné.

Il a annoncé que ce guide sera officiellement remis au ministre des Collectivités territoriales.

M. Kanouté a ajouté qu'il y aura des formateurs seront déployés dans les collectivités afin qu'elles puissent être accompagnées dans la mise en oeuvre du budget participatif qui aujourd'hui "montre un impact réel".

"Cela va permettre aux communautés, aux citoyens de participer à la gestion du budget d'une part (...) d'autre part, cela permet à la société civile de marquer ce qu'on appelle la redevabilité pour que les autorités publiques (...) puissent avoir des espaces publics où ils vont rendre compte de la gestion des ressources et des affaires publiques qui leur ont été confiées durant leur mandat", a-t-il expliqué.

Pour sa part, Abdoul Diao, chef de la division de l'éducation et de la formation à la Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance du Ministère de la Justice, a expliqué que le budget participatif "obéit à des principes et valeurs c'est à dire la transparence et la reddition des comptes (...)".

"Nous avons mis en place un cadre multi-acteurs de suivi budgétaire depuis 2016 et un mécanisme de dialogue et de partage sur le budget, donc ce sont les mêmes acteurs qui se rassemblent et qui discutent sur le budget de manière générale", a-t-il souligné.

Un document de presse indique que "le partenariat entre le gouvernement des Etats unis et le gouvernement du Sénégal, à travers l'USAID et son projet Appui à la gestion des finances publiques vise l'amélioration de la transparence et de la responsabilité dans la gouvernance budgétaire mais aussi l'engagement des citoyens pour une croissance économique plus solidaire".

La même source souligne que "le Sénégal accorde une place importante à la bonne gouvernance, pour assurer l'amélioration continue de la gestion des affaires publiques pour plus de transparence, d'efficacité et d'efficience dans la conduite des actions de l'État".

Elle rappelle que "cette prise de conscience s'est matérialisée par l'adhésion, en février 2020, du Sénégal au Partenariat pour un Gouvernement ouvert (PGO) pour renforcer la transparence de l'action publique et l'accès à l'information, améliorer l'accès aux services publics et la qualité du service rendu aux usagers et enfin renforcer la participation citoyenne".

Après son adhésion au PGO, le Sénégal a élaboré, selon un processus participatif et paritaire impliquant Gouvernement et société civile, un plan d'action national autour de douze (12) engagements phares à satisfaire avant 2024.