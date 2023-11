Gabon: L'élan pour la patrie passe par l'émotion pour atteindre la raison

document

Ma lettre CTRIque.

Chers CTRIques,

Les lignes qui suivent me viennent du coeur et non du cerveau. En effet, c'est mon coeur qui sent et vibre si bien qu'il impulse des vibrations lancées pour l'activation et l'activité de l'organe central (cerveau). Tout se passe en passant par les vaisseaux et artères. Tout est flux. On peut donc laisser croire ici que le coeur émet des signaux d'alarme comme la joie, bonheur, la peine, la mélancolie, l'autosatisfaction, la vision, les couleurs...

Assurément, je dois à la vérité et à morale de vous dire ce qui suit. Un État n'est pas une caserne ou un camp de concentration. Il convient pour la réussite absolue de la Transition, mettre de la "bienveillance réciproque" dans l'organisation de la cité lorsqu'il s'agit de notre Drapeau.

Tout part de là. Le communiqué n°28 indiquant les lundi et vendredi comme jours prévus dans la semaine pour le lever et retrait du Drapeau dans toutes les administrations publiques.

Ce qui me turlupine "dans cette affaire" c'est en effet le manque de dynamisme dans cet exercice "militarisé". Imposer ou instaurer lever et retrait du Drapeau ne doit en aucun cas être contraignant, cela ferait perdre l'objectif louable recherché, surtout que tout le monde au Gabon n'est pas militaire.

J'ajouterai en substance que l'amour pour la Patrie vient de l'élan du coeur. À bien vous suivre, vous voulez toucher ou atteindre "les coeurs" en confondant discipline, rigueur et émotion, sensibilité. C'est bien différent même si l'un impulse...

Je m'explique. Vous êtes "la raison" et les populations "le coeur" que nous voulez atteindre et discipliner. Dit en d'autres termes, le coeur est l'organe des affects, les émotions, les passions... qui impulse ses vibrations à l'organe principal, la raison qui féconde à son tour la ruse, les stratégies, les calculs, la triche, la manipulation, les classes sociales, les disparités, le trafic d'influence, la gabegie, la religion...

À partir de là, vous comprendrez aisément que cet exercice doit être attrayant, plaisant, sans aucune pression. Et pour y parvenir, il est judicieux qu'il soit précédé des oeuvres, actes, de petits exercices collectifs dans lesquels chacun d'entre nous y trouverait ce qu'il attend de l'autre (ou inversement). Ces actes de bienveillance seraient pour les populations un appel à la participation multiple et libre. La reconstruction du Gabon.

Alors, je vous prie, de donner une vision non pas contraignante ou militarisée, mais plutôt libre. Ainsi, toutes ces oeuvres dans les communes, arrondissements, quartiers, villages...auraient un contenu intéressé calqué sur notre hymne national "La Concorde". C'est exactement à ce niveau qu'interviendraient les gouverneurs, préfets et tous les auxiliaires de commandement (qui vous manifesteraient là, je le pense fermement, leur reconnaissance à la suite de la valorisation de leurs émoluments (merci pour eux).