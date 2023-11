Maroc: L'anniversaire de l'indépendance du Royaume, un moment en hommage aux valeurs nobles des martyrs et bâtisseurs de la nation (Fondation Mohamed Zerktouni)

Casablanca — La Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche considère que l'anniversaire de l'indépendance du Royaume représente un moment unique en hommage aux valeurs nobles des martyrs et bâtisseurs de la nation, leur sacrifice, leur loyalisme, leur lutte et leur altruisme.

"Il s'agit de la génération de l'indépendance sous la conduite du regretté souverain, Feu SM Mohammed V, le Roi "Moujahid" et le héros de la libération et de l'indépendance. Il s'agit aussi des organisations de la lutte nationale à l'origine de la révolution du Roi et du Peuple suite à l'acte ignoble perpétré par le colonisateur le 20 août 1953", souligne le bureau exécutif de la Fondation Mohamed Zerktouni pour la culture et la recherche dans une allocution lue à cette occasion.

La Fondation ajoute que cet événement va attiser la flamme de la résistance chez tous les Marocains et provoquer leur colère, poussant même les résistants du mouvement de libération nationale à placer la barre de leurs revendications très haut en exigeant à la fois le retour d'exil du souverain légitime et l'indépendance du Royaume.

"Nous célébrons sereinement cette année le glorieux anniversaire de l'indépendance dans un contexte favorable à l'issue heureuse de la question de notre intégrité territoriale, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI", se félicite la Fondation, avant de noter que le dossier du Sahara Marocain a connu des développements positifs en faveur de la consécration de la souveraineté légitime du Maroc sur ses territoires récupérés.

Parmi ces développements, la Fondation cite des positions internationales déterminantes, tout particulièrement la large reconnaissance internationale de l'efficience du plan marocain d'autonomie, jugé comme étant la seule solution pragmatique et réaliste au différend artificiel dans nos provinces du Sud. Une reconnaissance confortée par la résolution onusienne 2703 prise le 30 octobre dernier par le Conseil de sécurité des Nations-Unies, l'inauguration de nombreuses représentations diplomatiques à Laâyoune et à Dakhla ainsi que la reconnaissance de taille du droit légitime du Maroc sur son Sahara, exprimée principalement par les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne.

"Autant de démarches audacieuses qui confortent la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de ses territoires, et ce, malgré les provocations et les manoeuvres ourdies par les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume", conclut-on de même source.