Afrique: Prix d'excellence pour Irfan Rahman au Portugal

Le Commissaire électoral Mohammad Irfan Abdool Rahman a été honoré du Prix d'Excellence pour l'ensemble de sa carrière par le Centre international d'études parlementaires lors du 19e Symposium international des affaires électorales à Lisbonne, Portugal, les 14 et 15 novembre.

Cette reconnaissance prestigieuse souligne les contributions d'Irfan Rahman dans les domaines des élections et de la démocratie. Le prix, remis devant un public mondial composé de chefs d'État et d'organes de gestion des élections, célèbre son engagement indéfectible et son courage face aux défis.

Il a été choisi à l'unanimité par le panel de juges, comprenant cinq personnalités éminentes telles que Lord Justice José Vitor Soreto de Barros, de la Cour suprême portugaise et président de la commission électorale du Portugal, Michael Bruter, directeur de l'Electoral Psychology Observatory, Alberto Guevara, ancien directeur de l'Electoral Tribunal of the Federal Judiciairy (Mexique), Prof Toby James, directeur de l'Electoral Integrity Project et Thomas Hicks, Commissaire de l'US Election Assistance Commission.

Irfan Rahman, 62 ans, et petit-fils de sir Abdool Razack Mohamed, occupe le poste de commissaire électoral depuis 25 ans. Il a été à la tête de l'organisation des législatives de 2000, 2005, 2010, 2014 et 2019. Ajouter à celles-là, quatre élections régionales à Rodrigues, en 2002, 2006, 2012 et 2017.