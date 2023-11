Madagascar: Guide du week-end

Tence Mena chez Papa

Tence Mena va chanter sur la scène de Chez Papa Isoraka, ce soir, à partir de 22h, sauf changement lié à la situation politique actuelle. La chanteuse a été l'une des figures ludiques de la grande valse des chanteur(se)s/animateur(rice)s de tous bords pendant un mois de propagande électorale. Histoire de se reconnecter un peu avec le vrai paysage musical local, elle va chauffer l'ambiance avec ses « Jalouxine », « Omeko anao ny mahereza » et d'autres encore.

Le thrash en roue libre

« Keep Thrashing Tour 2023 » au Kudeta Anosy ce jour à partir de 15h. En tête d'affiche, il y a Zanak'Adala, une référence du thrash actuellement. Il sera épaulé par Gham, Segora et Dezaka. Zanak'Adala a fourni un bon apport au patrimoine du rock national grâce à des chansons aux textes un brin engagés comme « Mpanompon'ny vola », aux textes ambigus dans « God's talk », « No christians go to heaven »...

Une paume de main de bonheur

« Hasambarana iray felatanana », littéralement le bonheur d'une paume de main, c'est le titre du théâtre poétique d'aujourd'hui à l'Ivokolo Analakely à 14h30. Sous la houlette de Nirihaja et Volivolana, l'affiche présente six femmes, des nymphes pas si désagréables à regarder, la salle pourra rêvasser à avoir douze paumes de main pourvoyeuses de bonheur. Le bonheur qualitatif ou quantitatif, à chacun et chacune de voir.

Alleluias en musique au Palais des Sports

Les évangiles en musique, ce sera au Palais des Sports de Mahamasina demain à 9h avec Rahalahy Liva ou frère Liva, Joseph d'Af, Naina Riri Rahalahy ou Naina Riri Rahalahy, décidément la foi s'en fout de la démographie par les temps qui courent, TGC et Miaramilan'i Kristy. Les alleluias vont pleuvoir durant plus de deux heures de louanges et de vénération. L'occasion aussi de se retrouver entre jeunes fidèles et plus si affinité.

« November Rock » à la Sainte-Famille

Le rendez-vous rock de ce week-end avec le groupe Rheg the gang à la Sainte-Famille Mahamasina à 14h. Ce programme s'inscrit dans le traditionnel « November Rock », initié par Rheg depuis déjà plus d'une dizaine d'années. D'autant que le rock band vient de sortir des nouveaux titres, il pourra faire profiter aux métalleux et métalleuses présents sur place. Des titres comme « Any ho any », « Alahamady »... les anciens ne seront pas en reste.