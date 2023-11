Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Novembre 2023

Madagascar : Présidentielle malgache- Ce que recommande l’Internationale Libérale

Cellou Dalein Diallo et l’équipe de la mission d’observation de l’Internationale Libérale pour la présidentielle malgache ont exhorté, ce samedi les candidats à utiliser les « voies légales de recours » pour tout éventuel contestation des résultats du scrutin du 16 novembre 2023. Malgré les craintes de troubles, selon l’ancien Premier ministre guinéen, la mission (d’observation) a noté le bon déroulement du vote dans le calme et la sérénité dans les bureaux de vote visités. (Source : africa.guinee.com)

Guinée : Guichet choc alimentaire- Le Fdsi entame la distribution des vivres à Conakry

La Direction générale du Fonds de développement social et de l’indigence, Fdsi sous l’impulsion du ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, a procédé au lancement officiel des activités du guichet choc alimentaire (Gca), dans son volet distribution des vivres des denrées alimentaires dans la région de Conakry aux ménages indigents ce mercredi 15 novembre 2023. (Source : africaguinee.com)

Cote d’Ivoire : Ligue des champions féminine- Mamelodi-Sporting, une finale de feu ce dimanche

La grande finale de la compétition opposera les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns et les Marocaines du Sporting de Casablanca, ce dimanche, à Korhogo. Si tous les observateurs du football féminin avaient vu venir les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, en revanche, les marocaines du Sporting club de Casablanca apparaissaient en pointillés. Eh bien, c’est l’affiche de la finale de cette troisième édition de la Ligue des champions des Dames. Une apothéose qui a lieu dimanche (17h) au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo. Les Sud-Africaines avaient donné le ton de leur volonté d’en découdre avec quiconque dans l’unique objectif de reprendre leur couronne perdue l’année dernière au Maroc. Dans cette finale, les protégés du président Patrice Motsepe ont joué à 9 contre 11, pour avoir écopé de deux cartons rouges et s’étaient inclinées (4-0) face à l’As Far. (Source : Fratmat.info)

%

Sénégal : Qualificatifs Coupe du monde 2026- Les lions dominent le Soudan du Sud

Le Sénégal accueillait le Soudan du Sud dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2026 pour la zone Afrique. En dominant sans inquiétude leurs adversaires, les joueurs d’Aliou Cissé ont tranquillement verrouillé une large victoire (4-0) grâce à des réalisations signées Pape Matar Sarr (1ère), Sadio Mané (6e, 56e) et Lamine Camara (45e). Prochaine rencontre pour les Lions contre le Togo le 21 novembre prochain, tandis que la Soudan du Sud jouera le même jour contre la Mauritanie à domicile. (Source : adakar.com)

Burkina Faso : Journée mondiale de l’enfance- Des enfants échangent avec le capitaine Traoré

A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, le président de la Transition, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré accordera une demie- journée d’échanges et de partage avec les enfants du Burkina Faso, ce lundi 20 novembre à la Présidence du Faso. Issus de toutes les couches sociales, les enfants partageront le quotidien du chef de l’État au cours d’une immersion au Palais de Koulouba. La journée débutera par la montée des couleurs qui sera suivie d’un cours d’instruction civique que dispensera le Chef de l’État à ses illustres hôtes. L’activité phare sera la grande rencontre plénière autour des préoccupations des enfants et l’entretien télévisé exclusif avec le président de la Transition conduit par des « enfants journalistes ». (Source : aouaga.com)

Liberia : Présidentielle2023- George Weah concède sa défaite face à Joseph Boakai

Le président sortant du Liberia, George Weah, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai, dans un discours sur la radio publique, alors que le pays est dans l'attente de la publication des résultats totaux du scrutin. « Ce soir, le parti de M. Weah a perdu l'élection mais le Liberia a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la victoire », a déclaré George Weah, ancienne gloire du foot élue en 2017, dans un discours sur la radio publique. « Les résultats annoncés ce soir, bien que non finaux, indiquent que Boakai a une avance que nous ne pouvons rattraper. J'ai parlé au président élu Joseph Boakai pour le féliciter pour sa victoire », a dit M. Weah. (Source : Rfi)

Bénin : Pour cybercriminalité- Un carreleur condamné à 7 ans de prison

Un carreleur a écopé de 7 ans de prison, dont 03 ans fermes, pour cybercriminalité. Il était poursuivi avec un meunier. Les deux prévenus n’ont pas reconnu les faits. Un carreleur et un meunier ont comparu pour cybercriminalité. Le meunier n’a pas reconnu les faits. Il déclare avoir été injustement arrêté. Quant au carreleur, il a aussi rejeté les accusations, arguant que le téléphone retrouvé en sa possession appartiendrait à son frère. Il a été condamné à 7 ans de prison, dont 03 ans fermes, et à une amende de 1 million de francs Cfa. (Source : acotonou.com)

Niger : Délinquants économiques et financiers- Le gouvernement lance la traque

Lors de sa première activité hors du palais présidentiel, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), le chef de l’État, le général Abdourahamane Tiani a présidé la cérémonie de prestation de serment des 35 membres, civils et militaires, de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale (Coldeff).La création de cette dernière avait été annoncée le 20 septembre dernier et «dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du Cnsp et du gouvernement relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, dans le respect des lois et règlements de la République» détaillait un communiqué lu par le colonel major Abdourahamane Amadou, membre du Cnsp. (Source :niamey.com)

Gabon : Audience Oligui Nguema/Ndong Sima- L’accélération des réformes en cours au menu

Le président gabonais de la Transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu, le vendredi 17 novembre, le Premier ministre Raymond Ndong Sima, pour discuter des principales réformes en cours et lui donner des directives claires pour accélérer leur mise en œuvre.« Aujourd’hui, j’ai reçu le Premier ministre Raymond Ndong Sima. Ensemble, nous avons passé en revue les dossiers clés sur lesquels le gouvernement travaille. Je lui ai donné des directives claires pour accélérer la mise en œuvre des réformes nécessaires pour notre pays », a écrit le président de la Transition sur sa page Facebook.( Source :alibreville.com)