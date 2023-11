Cote d'Ivoire: Canfoot2023/Sécurité routière- Le message de Vaffi (Cscrao) aux conducteurs internationaux

A moins de deux mois de la Coupe d’Afrique des nations (Can), qui se déroulera en Côte d’Ivoire, toutes les couches socio -professionnelles mettent les bouchées doubles. La question de la sécurité routière devient de plus en plus une préoccupation de premier plan pour tout le monde. C’est dans ce contexte que Koné Vaffi, le président de la Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l’Afrique de l’Ouest (Cscrao), était à la gare routière d’Anyama (Nord d’Abidjan) le 8 novembre 2023.

En sa qualité d’invité d’honneur du Collectif des transporteurs et fédérations de chauffeurs d’Anyama, le président de la Cscrao, en a profité pour exhorter tous les conducteurs routiers de la Sous-région à faire preuve de prudence et de strict respect du code de la route. Pour lui, tout conducteur de quelque pays que cela soit, à destination de la Côte d’Ivoire, doit obligatoirement observer les lois ivoiriennes. Au-delà du strict respect code de la route, il les a invités à la sagesse dans les actes, les propos et les comportements. « (…) Cette Can, c’est celle de l’hospitalité.

Par conséquent, tous ceux qui vivent sur le sol Ivoirien, doivent en faire leur préoccupation. Chaque habitant de ce pays se doit d’être un ambassadeur, de sorte à rendre inoubliable cette haute compétition Africaine », a insisté Koné Vaffi. Qui en aussi profité pour vanter les infrastructures routières de la Côte d’Ivoire à la veille de cette rencontre. « (…) Chaque cérémonie des acteurs du transport, doit être une occasion de reconnaitre les mérites du Président Ouattara. Toutes les voies internationales qui mènent vers Ebimpé sont bitumées. Alors, conducteurs professionnels, prenons en soins avant, pendant et après la Can. Ce sont des trésors pour nous », a-t-il conclu.