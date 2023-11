Tunisie: Ligue 2 | 7e journée - Une chance pour Jendouba Sport !

Au révélateur du CS Korba, Jendouba vise la victoire et le leadership provisoire.

La 7e journée du championnat de la Ligue 2 débute cet après-midi avec quasiment la totalité des matchs du groupe A, amputés de la sortie du leader hammam-lifois qui croisera l'Asoe demain. Une chance pour Jendouba Sport de passer provisoirement devant les Verts et même de conforter son classement dans quelques jours, vu que les Nordistes comptent un match en moins à disputer.

Il faudra tout de même gagner pour y arriver, alors que l'adversaire s'appelle le CS Korba, une équipe cap-bonnaise qui campe sur ses positions au pied du podium, à l'affût du moindre essoufflement pour monter davantage en grade. Toujours sur le podium, l'ES Radès, 3e, reçoit le CS Msaken, 5e dans la hiérarchie.

Avantage aux banlieusards du sud quoique les Sahéliens soient aussi en lice pour accrocher une place d'accessit et valoriser ce qui doit l'être pour rester en course. Dans le ventre mou du classement, la JSO, pas encore hors course volet conquête du play-off, ira défier Tabarka dans son fief. Là, si le CS Tabarka joue désormais pour grappiller à terme des points bonus dans le play-out, El Omrane n'a pas encore dit son dernier mot pour un place au soleil.

Aussi, entre Kalaa et Ben Arous, les deux derniers du classement, l'objectif est le même que celui de Tabarka, c'est-à-dire prendre des points pour ne pas débuter le play-out avec un handicap certain. Enfin, à l'épreuve du déplacement, la JSK n'a plus le choix et devra gagner pour entretenir l'espoir de voir le play-off.

Et vu que les Aghlabides comptent un match en moins à disputer, ils pourraient carrément bondir au classement s'ils alignent deux succès de rang. Ça passe cependant et tout d'abord par un «clean-sheet» cet après-midi à l'Ariana.

Demain, place aux matchs du groupe B avec là aussi des préoccupations diverses pour ne pas dire des objectifs diamétralement opposés entre les formations en course. Premier de cordée, le Croissant Chebbien se déplace à Sidi Bouzid où l'OSB l'attend de pied ferme. Après avoir grillé plus d'un joker, Sidi Bouzid devra forcément gagner pour faire coup double : freiner le leader et se replacer dans la perspective de la dernière ligne droit menant au play-off.

Un derby crucial pour la Stayda

Le grand format de cette journée aura pour théâtre Gabès où un derby toujours aussi attendu sera cette fois-ci décisif pour la Stayda face à la Zliza. Corrigé récemment à Zarzis par l'ESZ (4-0), le SG n'a plus le choix. Il devra gagner et tenter une « remontada » au classement par la suite. Pas évident quand on doit tout d'abord se défaire d'une coriace équipe de l'ASG, un dauphin qui talonne le leader et qui compte aussi un match en moins à disputer.

A Kerkennah maintenant, auréolé par sa démonstration de force face au SG, l'ES Zarzis ira défier des insulaires qui jouent dans une toute autre catégorie et qui comptent sur la venue de l'ESZ pour se refaire une santé dans l'optique des points bonus du play-out. Passons au pied du podium à présent.

A la réception de l'AS Jelma, avant-dernière, le COM part favori. Dans le même temps, Moknine tentera de rester dans le sillage du groupe de tête en croisant les Fatimides de l'EM Mahdia.

Enfin, Rejiche, lanterne rouge, accueille l'ES Jerba, une équipe inconstante mais jusque-là bien positionnée pour tirer le maximum volet points bonus d'avant play-out. Baroud d'honneur de l'ASR, ex-national ou coup d'éclat des insulaires, encore en course pour le play-off vu qu'ils comptent un match en moins à disputer ? On attend la vérité du terrain.

Le programme

Aujourd'hui

Groupe A

14h00 : AS Ariana-JS Kairouanaise. Arbitre : Mohamed Ali Kaouia

14h00 : ES Radès-CS Msaken. Arbitre : Sofiane Ouertani

14h00 : Jendouba Sport-CS Korba. Arbitre : Hamza Jaied

14h00 : CS Tabarka-JS Omrane. Arbitre : Oussema Cheraiet

14h00 : Kalaa Sport-SC Ben Arous. Arbitre : Sadok Selmi

Demain

Groupe A

14h00 : CS Hammam-Lif-AS Oued Ellil. Arbitre : Hosni Naili

Groupe B

14h00 : AS Rejiche-ES Jerba. Arbitre : Naim Hosni

14h00 : SC Moknine-EM Mahdia. Arbitre : Ali Ouerhani

14h00 : OC Kerkenah-ES Zarzis. Arbitre : Oussema Ben Ishak

14h00 : Olympique Sidi Bouzid-CS Chebba. Arbitre : Seïfeddine Ouertani

14h00 : Stade Gabésien-AS Gabès. Arbitre : Haythem Guirat

14h00 : Olympique Médenine-AS Jelma. Arbitre : Karim Khemiri