Ile Maurice: «Si Akshaye n'était pas intervenu, sa mère aurait pu perdre la vie»

Akshaye Bhoodoo, 30 ans, a été arrêté par la Criminal Investigation Division de Bel-Air, le mercredi 15 novembre. Cet habitant de Bel-Air a comparu en cour pour meurtre et a été reconduit en cellule policière jusqu'au 22 novembre. La police a procédé à son arrestation suite au décès de son père, Prem Adib Bhoodoo, 59 ans.

La victime avait été admise aux soins intensifs de l'hôpital Dr Bruno Cheong, Flacq, depuis le 29 octobre en raison de ses blessures. Le quinquagénaire a poussé son dernier soupir, le samedi 11 novembre. L'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin, médecin légiste, a attribué son décès à une septicémie. Des traces de coups ont été détectées sur le corps du quinquagénaire.

Les proches de la famille rapportent qu'Akshaye Bhoodoo n'a pas frappé intentionnellement son père mais qu'il tentait de séparer celui-ci de sa mère lors d'une dispute. «Prem menaçait son épouse avec un tournevis. Les disputes conjugales étaient fréquentes entre eux, surtout lorsque Prem est sous influence de l'alcool. Dans le passé, son épouse avait déjà obtenu une ordonnance de protection contre lui. Akshaye Bhoodoo vit à l'étage tandis que ses parents habitent au rez-de-chaussée. Le fils a entendu sa mère crier et il est intervenu. S'il ne l'avait pas fait, celle-ci aurait pu perdre la vie ce jour-là», confie un membre de la famille.

Selon l'entourage d'Akshaye, Prem Adib Bhoodoo rentrait d'un anniversaire et avait bu quelques verres. Il s'est disputé avec son épouse, qu'il ne disait rien, sachant qu'il était ivre. Mais à un moment donné, le quinquagénaire aurait commencé à jeter rageusement à terre les produits qui se trouvaient au réfrigérateur et à renverser de l'eau par terre. Son épouse lui a alors demandé ce qui lui prenait. Il serait entré dans une rage folle et se serait saisi d'un tournevis pour la menacer. Le couple se trouvait alors près d'un couloir dans la cour. «Akshaye est alors intervenu. C'est en luttant pour enlever le tournevis des mains de son père que Prem a fait une chute et a reçu un coup», poursuit la famille.

Les proches affirment qu'Akshaye Bhoodoo n'a pas l'habitude de frapper son père. Au contraire, il a l'habitude de lui rendre de menus services comme se rendre à la boutique à deux reprises pour lui acheter des cigarettes et des boissons. «Linn trouve kuma so papa ti sou ek ti pe rod pran motosiklet ale allé. Li pann les li pran motosiklet ek li mem linn ale lerla», poursuit un membre de la famille. Selon les proches de cette famille, Akshaye Bhoodoo est un homme calme, qui ne consomme pas d'alcool. Les éléments du Scene Of Crime Office (SOCO) ont effectué une descente au domicile du couple, jeudi matin, pour y prélever des indices.