Afrique: 36e édition du Marathon International COMAR Tunis-Carthage - Courons pour une Tunisie verte !

Nous courrons donc pour une Tunisie verte. La 36e édition du marathon international de la Comar Tunis-Carthage, fixée au 3 décembre 2023 ne dérogera pas à celles qui l'ont précédée. Une participation étrangère en évolution et surtout un engouement national qui ne manquera pas de se répercuter sur la qualité des prestations des jeunes et moins jeunes qui y participeront.

Première bonne nouvelle, les records au point de vue nombre enregistrés prouvent que le besoin de bouger par ces temps où la sédentarisation gagne du terrain est....devenu une nécessité.

Les concurrents se retrouveront cette année sur un nouveau parcours.

Le marathon (42,195 km), dont ce sera le Championnat de Tunisie de la distance, le semi-marathon (21,100 km),la course pour tous (5 km)... et enfin le parcours kids Comar figureront au programme.

Monsieur Ben Haj Kacem, président du comité d'organisation du marathon international Comar Tunis-Carthage, a insisté sur «le premier objectif de cette épreuve: promouvoir le sport , contribuer à faire connaître la destination Tunisie et drainer le plus de jeunes et moins jeunes vers la pratique du sport».

Autant dire que les places seront chères avec une participation étrangère assez corsée et des concurrents tunisiens filles et garçons en constante évolution.

C'est ainsi que le comité d'organisation qui réunit près de 280 membres, tous volontaires, s'apprête à accueillir plus de cinq mille participants et les représentants de plus 30 nationalités.

Élément important, le marathon international Comar Tunis-Carthage contribue au développement du semi-marathon Ulysse Djerba, tout en incitant à l'éco-responsabilité dans l'organisation de la gestion des déchets liés à l'organisation de la course.

Le seul labellisé par la FIA

Rappelons quand même que le marathon Comar Tunis-Carthage est le seul labellisé par la Fédération internationale d'athlétisme, étant inscrit au calendrier international. C'est la raison pour laquelle il figure sur les programmes des athlètes de haut niveau qui s'en servent pour s'affûter ou pour lancer leur saison.

La forte participation étrangère est de nature à promouvoir la destination Tunisie, une contribution qui mobilise ceux qui viennent pour l'occasion et ceux qui y sont dans nos murs pour leurs vacances.

Il est à noter qu'en association avec les secteurs concernés, il a été décidé d'agir positivement pour reboiser les surfaces décimées par les incendies qui ont marqué le pays ces dernières années. Près de trente-quatre mille arbres ont été plantés en 2022. Et les organisateurs sont décidés d'aller plus loin.

A partir du premier décembre et jusqu'au trois du même mois, le village marathon implanté sur le terre-plein de l'Avenue Bourguiba abritera une exposition qui sera assurée par les différents partenaires et par des associations oeuvrant dans les domaines du sport et de l'environnement.

Rappelons pour terminer que les inscriptions se poursuivront jusqu'au 29 novembre 2023 sur le site www.marathon.comar.tn, au siège de la Comar av. Habib Bourguiba et au niveau des magasins Décathlon de La Marsa, Tunis City, Azur City et Mall of Sousse du 27 novembre au 1er décembre 2023.