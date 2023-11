Afrique: L'express leaks du dimanche 12 novembre au vendredi 17 novembre

Des bruits de couloir, les derniers buzz ou les derniers scandales, l'express vous dévoile ici ce que les autres vous cachent.

L'impatience de certains

Les candidats potentiels de l'alliance de l'opposition s'impatientent. Ils veulent savoir s'ils auront le ticket. Ils sont conscients que ce ne sera pas aussi facile que lors du scrutin de 2019 car cette fois-ci le Parti travailliste aura à donner leur part à deux partis. Entre-temps, des émissaires du MSM tentent de relancer les discussions avec le PMSD pour tenter de fragiliser le bloc de l'opposition.

La peur des témoins

La tournure qu'a prise l'affaire Franklin inquiète. Avec le dossier retourné à une magistrate pour qu'elle se penche à nouveau sur la demande de remise en liberté de ce dernier, certains témoins qui ont eu maille à partir avec Franklin se demandent si la police les protègera. Et ils espèrent que le commissaire de police interviendra comme dans les affaires Bruneau Laurette, Sherry Singh et autres Akil Bissessur pour demander le gel de la remise en liberté. En tout cas, l'absence de loi dans cette affaire devrait faire réfléchir les autorités.

Député propagandiste

Un député de la majorité a cru bon de défendre le ministre de la Santé après les récentes polémiques concernant les conditions d'hygiène dans les hôpitaux. Il a ainsi fait une vidéo il y a quelques jours de cela sur le parking de l'hôpital de Flacq où il déclarait que tout allait très bien dans les cuisines de l'hôpital en question. L'on indique toutefois qu'il n'aurait pas obtenu la permission pour y entrer. Il ne savait ainsi même pas que des rénovations mineures se tenaient sur les lieux à l'heure où il faisait sa vidéo.

De plus, le comble c'est qu'il a affirmé face caméra que la même huile de friture est utilisée deux fois par semaine dans cet hôpital. Ce qu'ont démenti avec véhémence le ministre Jagutpal et Ashwin Soodhoo, responsable du Complaints Desk à la Santé, sur Radio Plus, vendredi dernier, qui ont déclaré que l'huile est changée au quotidien.

Tout est permis

Un professionnel de l'hippisme, d'origine française, se croit tout permis. Il dit haut et fort que des policiers sont à son solde en raison de sa profession. Son épouse, une Mauricienne, a sollicité à plusieurs reprises la police et la cour pour sa protection et celle de son enfant contre des "bouncers" du mari en question, qui cherche d'ailleurs, la nationalité mauricienne. Elle veut aussi se protéger contre la maîtresse de l'époux qui fréquente la maison conjugale. Le Français aurait même trouvé un moyen légal pour ne pas verser de pension à son épouse alors que la cour avait décidé autrement dans un premier temps.

Des élus sous pression

Plusieurs députés du gouvernement ont eu l'ordre de tirer à boulets rouges sur leurs collègues de l'opposition au Parlement au cas contraire ils devront dire adieu à une investiture. Beaucoup d'entre eux se sentent mal à l'aise et ils sont même allés s'excuser auprès des élus de l'autre côté de la chambre. D'ailleurs, juste après la séance questions-réponses mardi, le speaker s'est retiré pour que son adjoint Zahid Nazurally préside la séance suivant une motion contre Shakeel Mohamed. Les deux hommes s'entendent très bien et sont souvent ensemble lors des activités religieuses.