Afrique: Elim Coupe du Monde 2026 - Stefano Cusin révèle le secret de sa tactique avant Comores vs Ghana

Le sélectionneur des Comores, Stefano Cusin, se confie à notre rédaction dans une interview exclusive après leur victoire retentissante (4-2) face au Centrafrique vendredi lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Sans leur capitaine, El Fardou Ben Nabouhane, les Coelacanthes ont battu les Centrafricains vendredi après-midi au stade de Moroni. Un début parfait pour l'équipe dirigée pour la première fois par Stefano Cusin dans leur Groupe I des éliminatoires, avant d'affronter le Ghana, toujours à domicile ce mardi 21 novembre 2023.

Votre plateforme sportive, ATS, a discuté de cette performance remarquable avec le sélectionneur italien, qui était à son premier match officiel sur le banc des Coelacanthes.

ATS : une victoire 4-2 d'entrée. Félicitations coach. Comment appréciez-vous ce résultat ?

Cusin : effectivement, je suis content pour le groupe, le staff et les joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de travailler parce que fondamentalement les joueurs sont arrivés lundi. D'autres sont arrivés mardi. Donc en fait, on a eu seulement les séances de mercredi et jeudi pour mettre en place l'organisation. Mais, bon, vous savez, ce n'est pas l'entraîneur qui gagne les matchs, ce sont les joueurs. On a la chance d'avoir de bons joueurs qui sont à disposition et ils ont fait un bon match. Donc c'était important de bien commencer les éliminatoires à domicile, de bien jouer. Le football, le sport, ça va très vite. Il faut déjà penser au prochain match du mardi contre le Ghana qui sera beaucoup plus difficile. Parce que, le Ghana, c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Donc, on attend pour y penser. Maintenant, nous disons que c'est un projet. On ne peut pas s'arrêter à un match ou deux. On va regarder ce qui va se passer dans les prochains mois et à chaque fois qu'on se voit, on va essayer de grandir et de bien s'organiser. Je suis personnellement content, c'est normal. Mais, il faut rester humble dans la victoire, il ne faut jamais s'abattre dans la défaite, voilà ma devise.

ATS : pourtant, c'était un silence de cimetière lorsque vous avez encaissé un but matinal à la dixième minute. Qu'est-ce que vous avez pensé en ce moment quand vous étiez menés ?

Cusin : sincèrement, je n'étais pas inquiet parce que si on analyse bien les dix premières minutes, nous, on a dans les cinq premières, trois occasions franches et une action de penalty que j'aimerais bien revoir, mais on ne va pas commencer à polémiquer là-dessus. Mais, je voyais que l'équipe était bien en place, agressive. Il y avait de la qualité devant, mais il manquait seulement un peu de précision. Donc, j'ai pensé que ça peut arriver. Des fois, on prend des buts contre le cours du jeu, mais ce n'était pas une domination du Centrafrique. C'était une action individuelle, un peu malchanceuse. Mais je n'étais pas inquiet. Je voyais que l'équipe était bien en place et avait envie de faire un résultat. C'est vrai que les buts sont arrivés beaucoup en deuxième période, mais, en première mi-temps, on aurait pu marquer deux ou trois. On a eu des occasions franches.

ATS : oui bien évidemment vous avez déroulé après mais avec de nouveaux joueurs. Vous vous êtes passé du capitaine. On n'a pas retrouvé certains anciens joueurs. Est-ce que vous faites confiance à ce nouveau groupe de jeunes joueurs ?

Cusin : oui, bien sûr, je fais confiance à ce groupe. Parce que, c'est un bon mixte entre les anciens qui sont quand même dans la fleur de l'âge, la vingtaine. Ensuite, il y a d'autres qui sont dans la trentaine et qui ont l'expérience nécessaire. Enfin, il y a des jeunes. C'est un bon mixte. On est en train de construire une équipe. Là, on a ramené deux nouveaux joueurs, d'ailleurs qui ont eu la chance de marquer pour leur premier match. C'est un processus, mais c'est un groupe et j'ai absolument confiance en eux.

ATS : aujourd'hui, vous avez attaqué beaucoup contre le Centrafrique. Comptez-vous répéter la même tactique face au Ghana ?

Cusin : je crois qu'une équipe doit jouer sur ses qualités. Donc, nous, on a une équipe qui est très technique, surtout devant. On a des joueurs qui sont forts dans les duels en un contre un. On joue à domicile (face au Ghana), donc il n'y a pas de raison pour qu'on change d'objectif. Il faut toujours jouer équilibré. Ce n'est pas parce que l'adversaire est fort qu'il faut changer, au contraire. Je crois que ça doit être la constance pour nous de jouer ce type de football. C'est lui qui nous réussi le mieux avec nos attaquants qui sont tous très techniques et forts dans les duels.

ATS : une ambiance folle au niveau des publics. Quel message voudriez-vous envoyer à ces fans comoriens et aux premiers dirigeants du football aux Comores ?

Cusin : je remercie énormément le public, parce que c'est lui qui a soutenu l'équipe, qui a poussé les joueurs à se surpasser. C'est tout le plaisir qu'on a partagé ensemble cet après-midi et c'était superbe. C'était de loin, la communion entre le public et l'équipe. Donc moi, j'en suis fier pour le peuple comorien. Si on a pu apporter la joie en l'espace d'un après-midi, c'est quelque chose d'important. Pour le futur, il faut avoir les pieds sur terre, rester humble, continuer à travailler pour être plus compétitifs dans le futur. On remercie aussi les dirigeants, aussi bien sportifs que politiques, parce qu'ils sont tous beaucoup impliqués. Depuis la première fois que je suis arrivé aux Comores, j'ai noté tout de suite qu'il avait un grand intérêt envers le football, envers l'équipe nationale. C'est ça aussi qui m'a poussé à accepter le projet. Donc, je remercie vraiment tout le monde. C'était une grande soirée de sport qu'on a vécue et j'espère qu'on va continuer à faire de bons matchs, construire une équipe solide pour être compétitif et rendre fiers les Comoriens.

ATS : merci et nous vous souhaitons une bonne chance pour la suite.