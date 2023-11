Madagascar: Tsimbazaza - L'OIF consulte la plateforme de médiation et de dialogue

La mission électorale de la Francophonie s'est rendue, hier, chez Christine Razanamahasoa, présidente de l'Assemblée nationale, et à la plateforme de dialogue et de médiation à l'Assemblée nationale de Tsimbazaza. Dirigée par Micheline Calmy-Rey, envoyée spéciale de la Secrétaire générale de la Francophonie et ancienne présidente de la Confédération Suisse, cette délégation de sept experts, comprenant le représentant de l'OIF pour l'Océan Indien, Léonard Emile Ognimba, a souligné l'importance du dialogue inclusif dans le contexte du récent premier tour des élections présidentielles du 16 novembre 2023.

Stabilité. L'échange entre la mission et la présidente de l'Assemblée nationale a couvert divers aspects du processus électoral, allant de la liberté d'expression au fichier électoral, en passant par le taux d'abstention, a rapporté le service de presse de l'Assemblée nationale. Un moment fort de la réunion a été la contribution de monseigneur Samoela Jaona Ranarivelo, président de l'église anglicane, représentant le conseil national des églises (FFKM). Il a mis en lumière le rôle historique des églises dans la vie nationale malgache, soulignant leur contribution significative à la stabilité et au développement du pays.

Engagement. Christine Razanamahasoa, exprimant sa gratitude envers la mission, a souligné l'importance de l'appui concret de l'OIF dans la préservation de la paix à Madagascar. La visite de cette mission électorale de la Francophonie dans le pays a démontré l'engagement continu de cette organisation en faveur de la démocratie et de la stabilité dans la région. Les échanges ouverts et constructifs entre les observateurs internationaux et les représentants malgaches témoignent de la volonté commune de faire progresser la démocratie dans le pays.