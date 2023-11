Madagascar: Mission humanitaire - DHL aide Opération Smile pour transformer des vies et des sourires

Dans le cadre de ses actions sociales et de son engagement envers la communauté, DHL International Madagascar, leader dans le transport et la logistique à Madagascar, soutient l'ONG Operation Smile depuis trois années consécutives pour transformer et apporter des sourires à plus de 600 enfants et adultes, nés avec une fente labiale ou/et palatine.

DHL a facilité le transport d'équipements médicaux, de produits pharmaceutiques et de fournitures essentielles vers diverses destinations (hôpitaux, villages de patients) et a contribué financièrement à la mise en place de la clinique mobile.

Les diverses prestations de DHL ont joué un rôle clé dans le succès de la mission chirurgicale d'Opération Smile Madagascar. De plus, plusieurs employés de DHL ont offert leur temps et leur expertise lors des missions de chirurgie (services de traduction, assistance au personnel infirmier et aux parents, soutien émotionnel aux enfants, distribution des repas des patients et de leurs parents).

Ces contributions désintéressées ont joué un rôle vital dans l'amélioration de l'expérience globale de tous les participants. « A travers les missions, nous avons été témoins de transformations profondes dans la vie des enfants, des adolescents et des adultes », a déclaré Amadou Diabate, Directeur général de DHL Express Madagascar.

Leurs efforts collectifs ont eu un impact significatif, illuminant la vie d'innombrables personnes grâce au don d'un espoir et d'une confiance renouvelée.