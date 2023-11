Afrique: Les Africains doivent produire et consommer leurs produits, déclare l'économiste en chef de la BAD

<strong>Addis Ababa — L'économiste en chef et vice-président de la Banque africaine de développement, le professeur Kevin Urama, a déclaré qu'il était impératif que l'Afrique réfléchisse soigneusement aux politiques industrielles afin de stimuler et de construire une production nationale durable et résiliente.

Dans un entretien exclusif avec ENA, le professeur Urama a déclaré que les pays africains qui pensent différemment et mettent en oeuvre des politiques de transformation accélèrent la capacité de production nationale et encouragent la consommation de produits fabriqués localement.

"Il est impératif que l'Afrique et tous les autres pays réfléchissent soigneusement à des politiques industrielles stratégiques pour stimuler la production nationale et la demande intérieure actuelle, non seulement pour leurs propres produits, mais aussi pour renforcer la durabilité et la résilience des chaînes de valeur régionales nationales", a souligné le professeur.

Actuellement, environ 20 % des produits échangés par l'Afrique sont des produits manufacturés et à valeur ajoutée, ce qui est encore très faible.

"Nous devons augmenter ce chiffre en investissant dans des politiques industrielles systémiques et stratégiques qui permettent aux pays africains de renforcer de plus en plus leur capacité industrielle, mais aussi en s'attaquant à l'aspect consommation", a déclaré l'économiste en chef.

Le professeur Uramat a également souligné que les Africains devaient penser africain, produire africain et consommer africain pour encourager le développement industriel local en Afrique.

"Les Africains doivent être en mesure de consommer des produits africains, car même si nous augmentons la production industrielle et que les Africains préfèrent d'autres produits en fonction de leurs préférences économiques et de leur demande, ces produits ne trouveront pas de marchés", a-t-il expliqué.

En outre, il a souligné que la substitution des importations et l'ajout de valeur sont essentiels pour accélérer l'industrie en Afrique.

La substitution des importations se fait de plusieurs manières et l'une d'entre elles consiste à améliorer la fabrication et la valeur ajoutée dans son propre pays, car si l'on ne produit pas ce dont on a besoin, on l'importera pour le consommer.

"Plus la capacité industrielle sera importante, plus la valeur ajoutée manufacturière sera élevée. Nous serons alors en mesure d'avoir des produits sur lesquels nous pourrons commercer et qui seront davantage des produits manufacturés à forte valeur ajoutée", a expliqué l'économiste en chef.

S'exprimant sur l'engagement de l'Éthiopie dans la production de blé, le professeur Urama a déclaré qu'il s'agissait d'un domaine dans lequel l'Éthiopie, en tant qu'outil, était en fait en avance sur ses pairs en termes d'augmentation significative de sa production au cours des dernières années.

"Le programme Technologies pour la transformation de l'agriculture africaine (TAAT) de la BAD a joué un rôle central dans le soutien, la collaboration avec le gouvernement et le peuple éthiopiens pour créer ce succès phénoménal, où en quelques années l'Éthiopie est devenue autosuffisante en blé et envisage maintenant d'exporter", a rappelé le professeur Uramat.

Il s'agit en fait d'un exemple que nous utilisons comme étude de cas pour plusieurs autres pays, a déclaré l'économiste en chef, ajoutant que "nous pouvons déployer la même expérience que celle que l'Éthiopie a été en mesure de réaliser".

Le professeur Urama a félicité le gouvernement éthiopien pour sa vision, son leadership et sa constance dans l'effort d'industrialisation agro-industrielle en Éthiopie.