Maroc: Marrakech - Tenue du 2è Congrès national des avocats affiliés à l'USFP

Marrakech — Les travaux du 2è Congrès national des avocats affiliés au parti de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) ont démarré, vendredi à Marrakech, sous le thème « Pour un métier d'avocat dans toutes ses dimensions professionnelles, juridiques et politiques ».

Prennent part à ce conclave de deux jours, les 17 barreaux du Royaume, plusieurs bâtonniers, des représentants de secteurs d'autres partis et des cadres professionnels, le but étant de jeter la lumière sur les enjeux politiques et juridiques, les rôles de l'avocat, ainsi que le statut professionnel des avocats et leurs conditions sociales.

Intervenant à l'ouverture de ce Congrès, le premier secrétaire du parti, Driss Lachgar, a plaidé en faveur d'une réflexion mûrie sur la promotion du métier d'avocat pour pouvoir affronter les défis transfrontaliers futurs liés à nombre de domaine notamment la délocalisation des services étant donné que les affiliés à cette profession devraient faire face aux enjeux inhérents à l'émergence des grands cabinets d'avocats transfrontaliers.

Dans ce sens, M. Lachgar a considéré que la promotion du métier requiert la modernisation des outils du travail par l'accompagnement de l'évolution technologique dans la gestion des bureaux, des contentieux à distance, en sus de la maîtrise des langues et d'une solide connaissance des dispositions du droit national et international.

M. Lachgar a, élégamment, appelé à adhérer aux efforts de mise en application des dispositions de l'article 19 de la Constitution relatives au principe de la parité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à l'esprit des conventions internationales concernant l'approche genre en adoptant, dans le cadre de la loi régissant le métier d'avocat, une représentativité des femmes avocates dans les instances professionnelles de manière proportionnée aux hommes.

Par ailleurs, M. Lachgar a réitéré le soutien du parti en faveur de la cause palestinienne dans le cadre d'un esprit pragmatique et réaliste, loin de toute surenchère, notant que le peuple marocain a fait de la cause palestinienne une priorité nationale et prône des solutions pragmatiques qui pourraient conduire à la création d'un État palestinien indépendant avec pour capitale Al Qods-Est.

S'agissant de l'intégrité territoriale du Royaume, M. Lachgar a appelé à affronter, avec la fermeté et la détermination requises, les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume et à mettre en échec toutes leurs manoeuvres visant à porter atteinte à ses causes sacrées.

Pour sa part, le bâtonnier Allal El Basraoui, coordonnateur national du secteur ittihadi des avocats, a mis en avant les rôles multiples dans la société dont s'quitte l'avocat.

L'avocat, à travers ses missions de défense des droits, contribue directement à la construction d'un État démocratique fondé sur la loi appliquée devant une justice honnête et indépendante, estime M. El Basraoui.

Au menu de ce Congrès figurent des exposés axés sur le statut professionnel des avocats, leurs conditions sociales, ainsi que leurs rôles à vocation politique et juridique.