Afrique de l'Est: L'Éthiopie participe à la troisième conférence sur la sécurité et la sûreté maritimes

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie a participé à la troisième conférence internationale sur la sécurité et la sûreté maritimes qui s'est tenue du 14 au 17 novembre 2023 à l'île Maurice.

La conférence visait à garantir que toutes les nations bénéficient d'une part équitable des avantages d'un océan plus sûr, à l'abri de la piraterie et du terrorisme, du trafic d'armes et de drogues, de l'économie bleue et de la pollution maritime, ainsi que du trafic d'espèces sauvages.

L'Éthiopie, qui participait pour la première fois à la conférence, a souligné que le pays, qui est relié à la terre, s'intéresse davantage à la sûreté et à la sécurité maritimes et s'en préoccupe, selon le ministère des affaires étrangères.

Étant donné que 95 % des marchandises et des produits de base sont transportés par voie maritime, l'importance de la sûreté et de la sécurité maritimes ne peut être surestimée, en particulier lorsqu'il s'agit d'assurer la sûreté et la sécurité de la mer Rouge, de l'océan Indien et de Bab El Mandab.

Compte tenu de l'intérêt géopolitique et géoéconomique croissant pour le domaine maritime et en tant qu'acteur cohérent dans la lutte contre le terrorisme, l'Éthiopie a récemment élaboré une stratégie nationale complète et innovante en matière d'économie bleue et de développement, conformément à la stratégie de l'IGAD en matière d'économie bleue.

L'Éthiopie est également fière de son statut de signataire de la Charte africaine du transport maritime.

Il convient de rappeler que le développement de l'économie bleue fait partie intégrante de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) et a été déclaré à l'unanimité "l'avenir de l'Afrique".

La conférence a reconnu l'intérêt croissant manifesté par les pays africains ayant des liens terrestres, tels que l'Éthiopie, pour une participation active à la sûreté et à la sécurité maritimes, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de combler les lacunes existantes en matière de connaissances, de renforcer leurs cadres politiques, juridiques et institutionnels, ainsi que de favoriser une plus grande coopération avec les pays dans le domaine maritime.

Au cours de la réunion, l'Éthiopie exprime sa gratitude au gouvernement mauricien et à la Commission de l'océan Indien pour leur invitation gracieuse et généreuse à cette importante rencontre, qui offre à l'Éthiopie une occasion sans précédent de répondre aux préoccupations des pays liés à la terre dans la poursuite de la stratégie maritime intégrée africaine (AIM) 2050.