Madagascar: Industrialisation - Appel à projets pour la production de jus et de pâte alimentaire à Arivonimamo

Une opportunité exceptionnelle pour la gestion et l'exploitation de machines industrielles dans le district d'Arivonimamo. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) a annoncé un appel à projets relatifs à la production de jus d'ananas et de pâte alimentaire. Jusqu'au 27 novembre à 16h, les entrepreneurs intéressés auront la chance de soumettre leurs candidatures pour ce projet d'envergure.

Une particularité remarquable de cet appel à projets est la priorisation des entrepreneurs locaux, soulignant ainsi l'engagement envers le développement économique régional. Ce programme, inscrit dans le cadre du One district, One factory (ODOF), vise à établir une pépinière industrielle dynamique et durable dans la région d'Arivonimamo.

Cette initiative stratégique met en lumière la richesse des ressources disponibles dans le district ainsi que dans la région Itasy, offrant un approvisionnement conséquent en matières premières pour soutenir la production.

Les machines prévues ont une capacité impressionnante, pouvant produire jusqu'à 500 kg de jus et 400 kg de pâte par heure.

Chaîne de valeurs. Cette opportunité ne se limite pas seulement à la prospérité économique locale. En favorisant les entrepreneurs locaux, l'appel à projets vise à encourager l'innovation, à créer des emplois durables et à renforcer la chaîne de valeur locale en tirant parti des ressources naturelles abondantes de la région.

Le district d'Arivonimamo s'avère être un terrain fertile pour le développement industriel, offrant un potentiel substantiel pour la croissance économique et la création d'une plateforme industrielle robuste.

Les candidats intéressés sont fortement encouragés à saisir cette occasion unique et à contribuer à l'élan économique et à la prospérité durable de la région, tout en participant activement à la concrétisation du programme ODOF.

Le succès de cet appel à projets pour la pépinière industrielle dans le district d'Arivonimamo pourrait non seulement dynamiser l'économie locale mais aussi servir de modèle inspirant pour des initiatives similaires à travers le pays.