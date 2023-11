Maroc: 64 ans de la MAP - La force de se réinventer

Rabat — L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) fête, ce 18 Novembre, ses 64 ans d'existence. Cette date, qui coïncide avec une fête nationale ô combien symbolique dans l'histoire contemporaine du Royaume, vient rappeler les valeurs qui ont présidé à la création de cette agence : celles de souveraineté, d'indépendance et de patriotisme.

64 ans plus tard, l'Agence se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire, où elle ambitionne d'accompagner les mutations majeures du secteur médiatique en donnant un souffle nouveau à sa dynamique globale, et en se recentrant sur le métier d'agence de presse.

Créée le 18 novembre 1959 avec la diffusion par Feu SM Mohammed V de la dépêche inaugurale : "l'Information est sacrée, le commentaire est libre", la MAP a accompagné les grandes étapes de l'histoire contemporaine du Royaume et du Continent, en veillant à suivre et promouvoir le développement du paysage médiatique national et à se positionner en fer de lance de la diversité et du pluralisme qui font la force du Maroc.

Au fil des ans, tout en capitalisant sur les acquis, l'Agence a réussi à s'imposer sur les plans régional, continental et international, à la faveur d'une expérience consacrée dans le traitement de l'information et de générations renouvelées de journalistes expérimentés.

Résolument inscrite dans les grands chantiers de réforme initiés sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la MAP s'est forgée l'image d'une agence soucieuse des attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante en termes de fiabilité, de précision et de célérité.

Forte d'un effectif de 300 journalistes, répartis entre la rédaction centrale à Rabat et ses réseaux régional et international, la MAP est partenaire de nombreuses agences étrangères et se positionne comme principal fournisseur grossiste d'une information vérifiée et déclinée dans divers formats médiatiques, de la dépêche à l'infographie, en passant par les produits audio et vidéo.

Elle met à la disposition des médias nationaux et partenaires étrangers un fil d'information varié, alimenté 24/7 et disponible en 5 langues (arabe, français, anglais, espagnol et amazigh). Face aux défis majeurs de la lutte contre les fake news et la désinformation, aux périls qui menacent la pratique journalistique et aux enjeux liés à l'adaptation aux transformations technologiques, la MAP ambitionne aujourd'hui aussi de se positionner comme figure de proue de la diplomatie médiatique marocaine, en portant haut les valeurs de déontologie et d'intégrité.

C'est ainsi que ce 64ème anniversaire marque un tournant dans l'évolution de l'Agence, plus que jamais décidée à mobiliser l'ensemble de ses compétences en vue d'innover, se réinventer, se dépasser et réussir, dans un objectif commun et partagé : celui de toujours donner ses lettres de noblesse au travail d'agence de presse.