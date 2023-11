Afrique: Aliou Cissé, sélectionneur des «Lions» - «Prendre les 6 points et préparer la CAN»

interview

Défendre son statut de favori et de champion d'Afrique en titre ! C'est le challenge que Aliou Cissé compte relever. Le sélectionneur national des Lions entend matérialiser ce voeu face au Soudan Sud ce samedi au stade du Président Abdoulaye Wade à partir de 19 heures avant de confirmer l'avantage à Lomé le 21 novembre prochain pour le compte de la première et deuxième journées des qualifications de la coupe du monde United2026, devant aussi servir de préparation pour la coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier 2024 au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.

Les absences de certains joueurs ?

«Comme vous le savez Nampalys est blessé et indisponible entre une semaine et 10 jours. Donc, il n'a pas pu honorer sa sélection. Concernant Boulaye (Dia), Pathé (Ciss) et Pape Matar (Sarr), ça a été de la volonté du staff médical de les gérer. Pathé (Ciss) a eu des maux de ventre, mais ça va. Il se sera à l'entraînement (hier, Ndlr). Pape Matar ressentait quelques douleurs ainsi que Boulaye au niveau la cheville. Mais, ce sont de petites blessures et on n'a voulu prendre trop de risques. Hier (jeudi ça a été une journée de récupération puisque les deux jours précédents on a beaucoup travaillé. Ils seront tous présents à l'entraînement aujourd'hui (hier, vendredi)».

La valeur de ces deux matchs pour la préparation de la Can ?

%

«C'est beaucoup de valeur ajoutée, ces deux matchs contre le Sud Soudan et le Togo. Déjà, ce sont deux matchs officiels et deux compétitions différentes On est conscients qu'on aborde ces éliminatoires de la coupe du monde avec l'ambition de se qualifier. C'est un objectif. On l'a toujours fait que ce soit avec les éliminatoires de la Can ou de la Coupe du Monde, il est important de commencer par une victoire, obtenir le meilleur résultat. On est dans cette optique que ce soit avec le Soudan du Sud ou autre. On s'est bien préparés, on espère emmagasiner les trois points qui nous donneront un capital-confiance pour qu'on puisse aller au Togo et obtenir le meilleur résultat possible. La Can, c'est une chose mais la coupe du monde aussi est très importante».

La gestion des blessures ?

«D'abord, prier pour la santé, pour que tout le monde se porte bien, tout le monde soit là. Car, sans la santé on ne peut rien faire et la dernière coupe du monde est là pour nous le rappeler. Il faut prier pour la santé de nos joueurs, qu'on puisse avoir notre groupe au complet et en pleine forme. Et je crois que c'est une très bonne question. Je pense que cette question avec la gestion de nos blessés, on peut remonter à la Can 2019. On n'a jamais joué avec notre meilleure équipe. On a perdu Gana Guèye, on a perdu Edouard Mendy, on a très tôt perdu Alfred Ndiaye mais on a su se relever et faire de très belles choses. C'est vrai qu'on est attendu, si on arrive à avoir notre groupe et que personne ne se blesse, nos ambitions seront beaucoup plus fortes. On sait que quand on est complet, on a une équipe compétitive, une équipe qui a de l'expérience».

Le Sénégal favori contre le Sud Soudan et le Togo ?

«Il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, les gens qui réfléchissent dans le football font des pronostics. Ils disent que le Sud Soudan est moins fort que le Sénégal. On est tenant du titre et notre équipe aussi regorge de talents que normalement on doit gagner ce match-là. Oui ! Mais comme je le dis, on est toujours humbles et on est en train de bien le préparer. On ne sous-estime personne et il faudra jouer à notre meilleur niveau. On a un deuxième match qui nous attend et on sait que le déplacement au Togo ne sera pas facile. En réalité, notre objectif c'est emmagasiner les 6 points et mieux préparer cette Can qui est en train d'arriver, sur le plan psychologique, et avoir le plus de capital confiance».

Lamine Camara, son intégration ?

«Il se sent bien, il a fait une bonne intégration, c'est un jeune joueur comme beaucoup d'autres qui sont en train d'arriver petit à petit. Il a à ses côtés des joueurs expérimentés qui sont en train de l'accompagner, la seule chose qu'on peut faire c'est de l'aider à continuer dans cette équipe, avoir de l'exigence du haut niveau, mais on n'a pas de doute que c'est un garçon qui a énormément de qualité et ce groupe vit tellement bien que n'importe quel garçon peut venir s'intégrer parce que les anciens sont là pour bien l'accueillir et le mettre dans les meilleures conditions à ces jeunes qui viennent d'arriver. Qu'il pense football et nous apporte cette insouciance qu'un jeune peut avoir, cette fraîcheur qu'un jeune peut avoir. Et avec l'expérience et le vécu des anciens ça risque de faire du bien».