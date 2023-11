Nigeria: Le National Missionary Congress demande la canonisation des personnes tuées dans l''odium fidei' et des stratégies de protection contre la violence à l'encontre de la communauté ecclésiale

Owerri — Plus de 300 évêques, prêtres, religieux et fidèles laïcs des neuf provinces ecclésiastiques de l'Église nigériane ont participé au cinquième Congrès missionnaire national (NAMICON V) organisé par les Oeuvres Pontificales Missionnaires nigérianes et le Département Mission et Dialogue du Secrétariat catholique du Nigeria.

Le Congrès missionnaire national se tient généralement tous les quatre ans et le dernier a eu lieu à Benin City (État d'Edo) en 2019. Le thème qui a traversé le congrès de quatre jours, qui comprenait des présentations de documents, des discussions de groupe et des partages d'expériences, était "Ne crains pas, car je suis avec toi" (Isaïe 41:10). Ce thème est d'actualité à la lumière de la situation que connaît le pays, dans laquelle de nombreuses personnes avancent dans la peur, principalement en raison de l'instabilité et de l'insécurité socio-économique. L'évêque de Yola, Mgr Stephen Dami Mamza, a encouragé tout le monde à continuer à diffuser et à témoigner de l'Évangile malgré les épreuves complexes que traverse le pays, en se rappelant toujours que "nous ne devons pas avoir peur car le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps".

Dans la résolution finale élaborée à l'issue de la conférence et composée de six points, nous lisons : "Le Congrès a pour but de rappeler à chaque chrétien la responsabilité missionnaire de chaque baptisé, malgré les épreuves que cela implique ; il a également été l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru en tant qu'Église depuis le dernier Congrès.

Suite aux défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés quotidiennement dans le pays, qui entravent les travaux missionnaires et freinent l'enthousiasme missionnaire, le thème du congrès de cette année, "Ne crains pas, car je suis avec toi", était en effet un appel clair à rester inébranlable, même au milieu de la persécution, des menaces à la vie et aux activités missionnaires".

L'un des points nodaux de la résolution était précisément celui consacré à la sécurité : les chrétiens étaient invités à se préparer aux épreuves, en se prévalant également du droit à l'autodéfense, inscrit dans la Constitution de la République fédérale du Nigeria, et à s'efforcer d'éradiquer l'insécurité dans le pays. Le grand thème des persécutions et du sang des martyrs comme semence féconde de l'Église était lié à ce point.

Reconnaissant comme un fait établi que le martyre, par la grâce, peut générer des fruits de bonne vie dans la foi, le début des processus de canonisation des personnes tuées parce qu'elles sont chrétiennes et en haine de la foi par Boko Haram et les bandits a été encouragé, et l'Église a également été invitée à reconsidérer sa stratégie pour protéger ses membres de la persécution. La résolution accorde également de l'espace à la question des jeunes et à leur plus grande implication dans le cheminement de l'Église, ainsi qu'à une utilisation plus consciente et plus correcte des médias numériques.