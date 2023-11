Angola: Ministre d'État reçu par le Président de la Guinée-Bissau

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Furtado, a été reçu vendredi, en audience, par le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

L'audience a servi à transmettre au Président de la Guinée-Bissau le message de félicitations de son homologue angolais, João Lourenço, à l'occasion du 50ème anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau et d'un autre anniversaire des Forces armées de la Guinée-Bissau, commémoré le 16 novembre.

Francisco Furtado a également profité de l'occasion pour discuter, avec le chef de l'État guinéen, des questions liées à la revitalisation de la coopération bilatérale, notamment dans le secteur de la défense, de la sécurité et de l'ordre public, dans le cadre de formations de courte et longue durée dans les établissements angolais d'enseignement supérieur, technique, art et stratégie militaires, médecine, ingénierie de maintenance aéronautique et formation des pilotes, entre autres domaines.

Les deux interlocuteurs ont réitéré leur intérêt à l'approfondissement des liens d'amitié entre les deux peuples, qui remontent à la période de lutte contre le colonialisme portugais pour leur indépendance, et à la revitalisation des relations de coopération entre les deux pays partageant la même langue, et avec une vision partagée du développement et de la démocratie.

L'Angola et la Guinée-Bissau entretiennent des relations politico-diplomatiques depuis 1976.