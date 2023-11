Algérie: Signature de 7 conventions dans les domaines de la formation, la recherche et développement et les startups

ALGER — Sept (7) conventions dans les domaines de la formation, la recherche et développement technologique et les startups ont été signées, samedi à Alger, dans le cadre de la valorisation de la coopération entre les institutions relevant du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base et des secteurs de l'Hydraulique, l'Enseignement supérieur, l'Industrie et la production pharmaceutique, et l'Economie de la connaissance.

La cérémonie de signature a eu lieu en marge de la 19e édition du Salon international des travaux public (SITP) clôturée, samedi, en présence du secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, Ali Boulerbah et des présidents directeurs généraux de plusieurs entreprises publiques.

Dans ce cadre, l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) a signé une convention-cadre avec la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, visant à encourager la recherche scientifique et les activités de développement technologique dans le domaine d'étude des infrastructures de base et de l'industrie mécanique.

Une convention portant protocole de coopération a été signée entre l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB-Alger) et le Groupe d'infrastructures de travaux maritimes (GITRAMA) en vue de développer des partenariats techniques et scientifiques dans divers domaines.

%

L'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP) a signé une convention avec l'Organisme national de contrôle technique de la construction hydraulique (CTH) afin d'encourager le partenariat et renforcer les capacités des deux organismes.

Dans le domaine de la formation des cadres et des stagiaires, le Groupe d'étude d'infrastructures, de contrôle et d'assistance "GEICA", a signé deux conventions avec le centre technique de construction métallurgique, filiale du Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques (IMETAL), et le groupe China Railway Construction Corporation" (CRCC).

Quant au Groupe d'infrastructure des travaux routiers et ouvrages d'arts (GITRA), il a signé une convention avec l'Ecole nationale supérieure des sciences géodésiques et techniques spatiales (ENSGTS) dans le but de soutenir la coopération dans le domaine des études, de la recherche, de l'encadrement et de la recherche scientifique, ainsi qu'un accord-cadre avec la startup "Moubassir" dans le but de digitaliser le système de gestion des projets du complexe.