Tunisie: 1ère édition du salon Agrobusiness Medafrique Expo - Un démarrage sous de bons auspices

C'est au Centre des congrès de la Médina à Yasmine Hammamet que le Salon de l'agrobusiness Medafrique Expo a élu domicile. Pour sa première édition, le Salon remporte un franc succès avec la participation de plus d'une centaine d'exposants tunisiens et étrangers venus réseauter et prospecter des opportunités d'affaires.

Vendredi 17 novembre, le monde de l'agroalimentaire a pris ses quartiers au Salon Medafrique Expo qui a ouvert ses portes la veille à Hammamet, en présence d'officiels et de représentants des médias. Une petite virée dans les allées du Centre des congrès nous permet de constater à quel point l'industrie alimentaire tunisienne est riche et diversifiée.

La panoplie des produits exposés témoigne du succès d'une filière qui s'est, solidement, construite au fil des années, donnant naissance à des champions locaux et régionaux. En ce début de matinée, la fréquentation reste timide. Mais les organisateurs s'attendent à une affluence plus importante au cours de la journée. Plus de 3500 visiteurs sont attendus jusqu'à aujourd'hui samedi 18 novembre. Pour les exposants, cette première édition sera certainement le point de départ d'un succès grandissant pour un Salon qui en est à ses premiers balbutiements.

Développer sa notoriété

MedAfrique Expo se veut un lieu de rencontres professionnelles plutôt qu'une arène de concurrence. Ici, tout le monde a sa place. Alors que les petites enseignes y voient une occasion en or pour gagner en visibilité, les grandes entreprises en profitent pour asseoir leur notoriété à l'échelle régionale. «A travers ce Salon, nous ciblons principalement les marchés d'exportation, surtout les marchés d'Afrique subsaharienne. Parce qu'on ne va pas le cacher, nous en tant que leaders dans la fabrication de margarine et d'huiles végétales, nous n'avons pas besoin de communiquer sur nos produits au niveau local. Nous cherchons de nouveaux horizons", se confie Ibrahim Sdiri, représentant commercial chez une grande entreprise agroalimentaire. Parrainées par une association allemande, Marwa Mokni et Hanen Mahdi, deux entrepreneures en herbe, ne cachent pas leur optimisme et aspirent à ce que leur présence lors de cet événement, le premier du genre, puisse ouvrir de nouveaux horizons pour leurs jeunes entreprises.

Le marché africain en point de mire

Étant résolument tourné vers l'Afrique, le Salon constitue le rendez-vous économique idoine pour les professionnels qui aspirent à tisser des partenariats et étendre leurs réseaux d'affaires sur le continent. «Nous, en tant que représentants de la Comesa, notre rôle est de renforcer les partenariats commerciaux entre les pays africains, dont la Tunisie. Le Salon nous offre cette opportunité de découvrir les produits alimentaires fabriqués en Tunisie qui peuvent être exportés vers d'autres pays africains», souligne Chikakuia Miti, directeur exécutif de la fédération des femmes entrepreneures relevant de la Comesa.

Avec la participation d'une quinzaine de start-up opérant dans le secteur de l'agrobusiness, cette première édition fait, également, la part belle à l'innovation et met en lumière des solutions technologiques innovantes que des jeunes entrepreneurs mettent à disposition des industriels.

Point d'orgue de Medafrique Expo: trois forums économiques internationaux qui sont organisés, en marge du Salon et qui abordent la question de la sécurité alimentaire en Afrique.