Madagascar: Observateurs de la CEMAC - » Élections libres, transparentes et acceptables par tous «

La mission d'observation des experts électoraux de l'Union des Jeunes de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (UJ CEMAC) conclut que « le premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023 s'est déroulée selon les normes internationales des élections, et conformément aux lois et textes de la République de Madagascar. C'est-à-dire libres, transparentes et acceptables par tous ».

Ce sont les termes de la conclusion émise hier par l'équipe des observateurs électoraux de la CEMAC. Au lendemain du scrutin qu'ils ont observé, l'équipe conduite par Cyrille Nguiegang Ntchassep a convoqué la presse hier à l'hôtel TOMETAL Mahamasina pour émettre une déclaration préliminaire relative à leur mission à Madagascar. Présents au pays depuis le 7 novembre, les observateurs de la CEMAC expriment leur satisfaction par rapport aux scrutins. 15 observateurs étaient répartis sur 3 régions à savoir Analamanga, Vakinankaratra et Bongolava.

La mission affirme qu'un climat général de paix a été constaté tout au long du processus électoral, « en dépit des clivages au sein de la classe politique ». En effet, dans son rapport, l'équipe de la CEMAC condamne l'appel au boycott lancé par les candidats de l'opposition. « Car le vote est un devoir citoyen et ces élections présidentielles devraient permettre aux Malgaches de saisir une fois encore l'occasion d'écrire une belle histoire de leur démocratie chèrement acquise ». Ladite mission encourage ainsi toute la classe politique malgache à « surmonter les divergences politiques par des voies pacifiques et agir résolument pour dénoncer et rejeter sans ambiguïté les incitations à la haine sous quelque forme que ce soit ».

Non-violence. En vue d'assurer la crédibilité des élections à venir, les experts électoraux de l'Union des Jeunes de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (UJ CEMAC) recommandent le renforcement des capacités des acteurs électoraux, l'adoption dès que possible, des mesures permettant d'assurer le suivi, le stockage et la mise à jour informatisée de toutes les données du fichier électoral, mais aussi et surtout la préservation d'un climat de paix pendant tout le processus électoral.

Face aux risques de dérive, la mission d'observation électorale de la zone CEMAC lance un appel à la retenue à l'endroit des membres du collectif des candidats qui envisagent de poursuivre les manifestations de rue, ainsi qu'à leurs partisans et sympathisants respectifs. Cyrille Nguiegang Ntchassep exhorte également les membres de la Société civile à jouer leur rôle convenablement. Celui-ci de sensibiliser la population à la culture de la non-violence.