Algérie: Lutte contre la contrebande - Près de 5.000 opérations de saisie entre janvier et septembre 2023

ALGER — Les services des Douanes algériennes ont mené près de 5.000 opérations de saisie à travers l'ensemble du territoire national dans le cadre de la lutte contre la contrebande durant les 9 premiers mois de 2023, a-t-on appris auprès de la Direction générale des douanes (DGD).

Selon le bilan des douanes relatif à la lutte contre la contrebande, 4982 opérations de saisie de marchandises ont eu lieu durant la période allant du 1e janvier au 30 septembre pour un montant global de 4,546 milliards DA, alors que la valeur des amendes induites par ces crimes économiques est estimée à 37,192 milliards de dinars.

Lors des tentatives de contrebande déjouées par les services des douanes, 630 moyens de transport, entre véhicules et animaux, ont été utilisés, a indiqué la même source, ajoutant que 5.157 individus sont impliqués dans ces opérations.

Concernant la nature des objets saisis, la DGD a indiqué qu'il s'agit essentiellement de drogues, comprimés psychotropes, tabac et cigarettes, carburant, pétards, boissons alcooliques, devises, métaux précieux, armes et munitions, outre les produits alimentaires subventionnés et de large consommation et les véhicules.

En ce qui concerne le tabac, les produits dérivés et les boissons alcoolisées, le bilan fait état de la saisie de 46.728 cartouches de cigarettes, 345.253 boites de cigarettes et 48.686 litres de boissons alcoolisées.

Saisie de devises et faux billets

Dans le cadre de la répression des contraventions à la législation et à la réglementation relatives au mouvement des capitaux de et vers l'étranger, les services des douanes ont saisi près de 4 kg d'or, plus de 6 kg d'argent, 863.000 DA, 768.217 euros, 158.500 USD, 43.000 dinars tunisiens et autres devises étrangères, ainsi que de faux billets en devises de 249.000 euros et 30.000 USD.

Il a été procédé également à la saisie de 636.285 litres de carburant, 1950 boites et 348.765 unités de pétards et de produits pyrotechniques, 950 animaux vivants (ovins et oiseaux), 265 véhicules ainsi que des équipements sensibles, vêtements et chaussures divers, médicaments, produits pharmaceutiques et matériel médical, tabac et dérivés, produits cosmétiques, moteurs et pièces de rechange, armes, munitions, articles de pêche, matériel de détection des métaux, téléphones portables et leurs accessoires, matériel informatique et autres.

La Direction a estimé que "ces chiffres reflètent les efforts inlassables des agents des douanes, et leur engagement à accomplir les missions qui leur sont confiées, pour protéger l'économie nationale, en renforçant les mécanismes de contrôle et les programmes d'intervention sur le terrain pour faire face à toutes les tentatives de contrebande et la criminalité transfrontalière sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la coordination de programmes d'intervention conjoints avec les différents corps de sécurité".