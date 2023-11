Congo-Brazzaville: Institutions nationales - Echange d'expériences pour un partenariat public-public

Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et une délégation du bureau du Comité technique transports et logistique du comité national de concertation (Cnc) entre le secteur privé et les administrations publiques conduite par son secrétaire, Guy Gervais Bouanga, ont eu des échanges d'expériences dans leurs domaines respectifs le 17 novembre à Brazzaville.

« C'était un dialogue public-public permettant au Comité national entre le secteur privé et les administrations publiques de s'approprier des éléments pour mieux informer le Comité technique du Cnc sur le bien-fondé de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Nous avons besoin du secrétariat permanent du comité interministériel comme structure ressource dans nos conseils, nos travaux et vice versa », a fait savoir Guy Gervais Bouanga.

Evoquant la complexité des problématiques dans les secteurs des transports et des eaux continentales, le secrétaire du comité national entre le secteur privé et les administrations publiques a souligné que les échanges de ce genre vont être pérennes.

A l'issue de l'entrevue, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck a mis à la disposition de Guy Gervais Bouanga les textes relatifs à l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales en invitant les Congolais à s'approprier le concept.

Il convient de rappeler que le Secrétariat permanent du comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales et le Secrétariat du comité national entre le secteur privé et les administrations publiques sont deux structures qui dépendent de la Primature. Elles gèrent respectivement les principes des eaux maritimes et continentales et le dialogue public privé.