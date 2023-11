Congo-Brazzaville: Mines - Un indispensable effort d'encadrement des artisanaux

Le 16 novembre, le Cadastre minier (Cami) et une forte délégation des représentants des coopératives et du comité des négociants de la province du Lualaba ont échangé sur plusieurs points cruciaux relatifs à ce secteur minier. Outre la situation des exploitants artisanaux dans cette riche province, il y a surtout la politique de l'autorité de tutelle concernant l'octroi des zones d'exploitation artisanale (ZEA). On identifie aujourd'hui plus de 4 000 sites artisanaux, dont une centaine seulement autorisée sous forme des ZEA.

Depuis son arrivée à la tête du Cami, Popol Mabolia, le nouveau directeur général, multiplie les contacts avec les principales parties prenantes de l'activité minière en République démocratique du Congo. Bien souvent négligés, les exploitants artisanaux constituent pourtant une réelle force sur le terrain. En effet, sur l'étendue du territoire national, ils disposent de plus de 172 sites dédiés exclusivement à l'activité artisanale. Plus globalement, l'exploitation dite artisanale est organisée dans un effectif de 4 672 sites (chiffre 2022) à travers le pays. A cela, nous rajouterons que le cobalt, le métal du futur le plus convoité au monde, est produit à hauteur de 20 % par la voie artisanale en RDC.

Des milliers d'exploitants artisanaux évoluent dans le Lualaba, qui abrite plus de 70 % des richesses de l'ex-Katanga. Pour le Cami, la direction générale a salué la détermination de ces structures à collaborer avec la tutelle. Il s'agit également de l'un des secteurs les plus marqués par le risque d'interférence politique. A travers cette démarche, ces structures de la province du Lualaba jettent la base d'une coopération fructueuse. Elles appellent aujourd'hui à un meilleur encadrement des acteurs du secteur extractif, principalement les coopératives minières qui jouent un rôle essentiel. De cette rencontre, le Cami a réaffirmé son engagement à soutenir et encadrer les acteurs du secteur extractif.