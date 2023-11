Ile Maurice: Van Hunks s'offre des débuts victorieux

Il était très chuchoté dans l'épreuve phare de la 39e journée de ce samedi 18 novembre et ce, malgré la présence d'un certain Illicit Kiss. Mais à l'arrivée, il n'a pas laissé tomber ses partisans en sortant un bon finish pour venir dominer Illicit Kiss et s'offrir des débuts victorieux.

Au départ, Jameer Allyhosain ( Illicit Kiss) a voulu tirer pleinement profit de sa deuxième ligne. Il partit rapidement mais dut compter avec Juniper Lane sur lequel Cédric Ségeon était tout aussi intéressé à prendre le commandement. Le sujet de l'écurie Mahadia prit le dessus sur Illicit Kiss et le jockey de ce dernier n'eut d'autre choix que de s'asseoir en deuxième position. Reste qu'il avait déjà perdu des ressources. Van Hunks était, pour sa part, bien en main.

Le leader Juniper Lane imprima un train sélectif et au 350m, Illicit Kiss et Van Hunks se rapprochèrent dangereusement. Le duel attendu entre les deux chevaux fut âpre et dans les derniers mètres, Van Hunks prit le dessus sur Illicit Kiss. Le sujet de l'écurie Narang s'avoua vaincu mais il était tombé les armes à la main. Van Hunks possède encore une marge de progression et il serait intéressant de le suivre en cette fin de saison.

Triplé pour Nagadoo

La journée de ce samedi 18 novembre a été fructueuse pour l'écurie Nagadoo, auteur d'un triplé. La moisson a débuté avec la réussite de Rochester dans la course d'ouverture. Ce sujet monté par Sonaram a gagné très aisément. Special Force a offert le doublé à cet établissement en se signalant, lui, dans la deuxième course. Bien monté par Kalycharan, Special Force a terminé en trombe pour s'imposer par plus de deux longueurs.

%

Le coup de trois est venu de One Day Or Day One qui était confié à Jeannot Bardottier. Muni d'oeillères, One Day Or Day One a pris le devant avant de résister aisément à un retour de Colour Of Money. A noter que Straight a été retiré au départ de cette épreuve. La victoire de One Day Or Day One a permis à Bardottier de signer un doublé après avoir auparavant brillé avec Sergeant York dans la cinquième épreuve.

L'écurie Vicky Ruhee a ajouté une autre victoire à son compteur avec la réussite de Lord Of Light. Ce coursier, malgré une course difficile en «one off», a bien accéléré pour vaincre. L'écurie Mahadia a aussi été de la fête par l'entremise de Nevil.mu (Ecroignard) et Betathantherest (Ségeon), tombeur de Captain Mike. A noter que le jockey brésilien Michel Platini de Oliveira a été victime d'une vilaine chute alors qu'il était en selle sur Spiritual Wind dans la cinquième course. Heureusement qu'aux dernières nouvelles, c'était plus de peur que de mal pour ce jockey qui, il faut le dire, a chuté assez violemment.

La dernière course au programme a été remportée par Bella Fiorino (Sonaram) de l'entraînement Yannick Perdrau. Il a dominé Good Buddy qui avait pris le «first run» sur ses adversaires.