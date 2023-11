Sénégal: Décision de la cour de justice de la CEDEAO sur la dissolution de Pastef - Me Juan Branco et Me Ciré Clédor Ly expriment leur déception

La défense du leader de l'ex-parti PASTEF a manifesté son désaccord sur la décision rendue par la Cour de justice de la Cedeao dans le différend qui oppose leur client Ousmane Sonko à l'Etat du Sénégal. Peu après le verdict du juge Gbéri-Bè Ouattara (Ivoirien) qui a jugé qu'aucun des droits de Monsieur Ousmane Sonko n'a été violé », Me Juan Branco et Me Ciré Clédor Ly sont montés au créneau pour décrier cette décision qu'ils qualifient de « blanc-seing donné à Macky Sall pour détruire son opposant ».

Les avocats du leader de l'ex parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité dit « PASTEF » n'ont pas mis du temps pour réagir à la décision de la Cour de justice de la Cedeao qui a débouté leur client sur la dissolution de son parti tout en se gardant de se prononcer sur sa radiation des listes électorales. Dans un message partagé sur ses plateformes numériques, l'avocat Franco-espagnol du maire de Ziguinchor, Me Juan Branco que l'Etat du Sénégal avait demandé la récusation dans ce dossier au président de la Cour, a qualifié cette décision de « blanc-seing donné à Macky Sall pour détruire son opposant ». « La Cour de justice de la Cedeao donne blanc-seing à Macky Sall pour détruire son opposant. Elle approuve la dissolution du principal parti d'opposition. Elle ne se prononce pas sur la radiation. Elle s'érige en gardienne du pouvoir sur une mer de cadavres », a-t-il dénoncé.

Abondant dans le même sens, son confrère Me Ciré Clédor Ly par ailleurs coordonnateur du collectif des avocats de Sonko a martelé que « la Cour a jugé qu'aucun des droits de Monsieur Ousmane Sonko n'a été violé et l'a débouté de ses demandes ». Avant de faire remarquer, « La communauté nationale et internationale a suivi les événements qui se sont produits au Sénégal, le comportement de l'Etat du Sénégal et le traitement inhumain et dégradant subi par Ousmane Sonko ainsi que les barricades érigées autour de sa maison ». Sous ce rapport, l'avocat de déplorer, « en jugeant comme elle l'a fait, les dictateurs pourraient désormais agir comme l'Etat du Sénégal a fait et se prévaloir de la jurisprudence de la Cour. C'est dommage , le peuple Sénégalais est un peuple martyr et il saura faire son propre destin. Il vaincra !».