Afrique Centrale: Campagne électorale au Sud-Kivu - L'archevêque de Bukavu plaide pour la préservation de la patrie et l'unité sociale

L'archevêque de Bukavu, Mgr François Xavier Maroy, recommande aux acteurs politiques engagés dans le processus électoral, de préserver la patrie et l'unité sociale durant la campagne électorale.

Il plaide pour une campagne électorale apaisée et non violente. Ce message de l'archevêque de Bukavu a été transmis au cours de la messe dite vendredi 17 novembre à la cathédrale Notre dame de la paix de Bukavu, en faveur de tous les candidats du Sud-Kivu aux élections de décembre prochain.

Des dizaines des candidats députés et conseillers municipaux ont envahi la cathédrale Notre Dame de la paix de Bukavu. L'archevêque de Bukavu a insisté, dans son homélie, pour que la campagne électorale se déroule sans des messages de haine et d'intolérance. Les candidats doivent « placer dans leur coeur l'intérêt supérieur du peuple congolais, la préservation de la patrie et l'unité sociale ».

Mgr François Xavier Maroy a aussi exprimé sa préoccupation pour les déplacés de guerre dans l'Est de la RDC. L'archevêque de Bukavu a rappelé que l'exercice du pouvoir politique doit être guidé par des valeurs morales et un véritable souci pour le bien-être du peuple.

« Il est crucial que les élections en RDC soient conduites de manière juste et transparente pour assurer la paix et la stabilité dans le pays », a-t-il recommandé. Une manière de rappeler à tous les acteurs politiques, leurs responsabilités envers le peuple congolais et de les encourager à agir avec intégrité et compassion envers ceux qu'ils souhaitent représenter ou diriger.