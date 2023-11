Ile Maurice: Olivier Sadran - «Air Mauritius ne pourra qu'améliorer ses repas à bord avec Newrest»

Newrest, spécialiste français de la restauration aérienne qui a fait l'acquisition de 100 % d'EIH Flight Services Ltd, une filiale d'EIH Limited (Oberoi), fournit ses services à Air Mauritius (MK) depuis janvier. La société a investi plus de sept millions d'euros dans des travaux de rénovation majeurs pour mettre à niveau ses anciens locaux de restauration, qui ne répondaient plus aux normes sanitaires rigoureuses. Cette initiative vise à garantir que les repas servis à bord soient désormais en conformité totale avec les normes de qualité et de sécurité alimentaires les plus strictes. La nouvelle unité sera officiellement inaugurée le 22 novembre.

EIH Flight Services Limited, filiale du groupe indien Oberoi, est présente à Maurice depuis 2007 à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam. En acquérant 100 % d'EIH Flight Services Ltd, une filiale d'EIH Limited (Oberoi), c'est désormais Newrest qui fournira des services de restauration sur les vols de MK. Les passagers de la compagnie aérienne nationale peuvent anticiper une transformation dans l'expérience culinaire lors de leurs voyages avec Air Mauritius. Fini les critiques et les repas peu appréciés. «Place à des repas préparés avec le plus grand soin selon les normes internationales», a déclaré Olivier Sadran, fondateur et co-président du groupe Newrest, dans une déclaration à l'express. Il sera d'ailleurs à Maurice la semaine prochaine pour l'inauguration de la nouvelle unité de production des repas.

Aucun entretien depuis dix ans

Il a fallu que Newrest procède à une évaluation des locaux pour constater que, depuis dix ans, il n'y a eu aucun entretien des installations. «Depuis dix ans, il n'y a eu aucun entretien. C'était catastrophique. Les installations étaient complètement obsolètes et plus aux normes. En plus, cela représentait un danger pour la sécurité des employés. Dès le départ, nous avions l'ambition de faire les investissements nécessaires pour considérablement améliorer la durabilité de notre opération. Il est également de notre responsabilité de fournir un environnement de travail efficace et sûr à notre équipe», a souligné Olivier Sadran. Plus de sept millions d'euros ont été investis dans ces travaux, et la société a acquis six camions de catering, dont deux sont déjà arrivés d'Afrique du Sud. Les quatre autres sont prévus pour la fin de janvier.

Le Chief Executive Officer (CEO) de Newrest a fait ressortir que la compagnie ne pouvait pas arrêter ses activités durant les travaux, et cela a été une période difficile. «Je sais que certains employés n'étaient pas contents de travailler dans de telles conditions, mais ces rénovations ont été faites pour assurer leur sécurité. On va supporter la pression et offrir à MK un outil pour être à la hauteur des concurrents internationaux. Newrest n'est pas une société cotée en bourse comme le pensent certains. Elle appartient à ses salariés», a dit Olivier Sadran.

Une approche innovante

En termes de rénovations effectuées, à la suite d'un examen approfondi de la consommation d'énergie, une approche innovante de la transition énergétique a été adoptée avec l'investissement dans NEMO Green. Via une plateforme numérique, l'équipe de direction de Newrest peut suivre la consommation d'énergie de plusieurs équipements et zones au sein de l'installation. Des mesures correctives et des formations peuvent être immédiatement effectuées après l'identification d'une déviation. Des équipements économes en énergie ont remplacé les anciens. Vingt-cinq chauffe-eau solaires sont désormais connectés au réseau d'eau, limitant l'utilisation de chauffe-eau au diesel. Newrest a procédé à l'installation de chambres froides et de panneaux d'isolation dans toute l'unité de restauration pour de meilleures conditions de travail, et une perméabilité à la poussière et aux insectes.

Les travaux de rénovation ont été conçus pour offrir non seulement une esthétique moderne, mais surtout pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité alimentaire. Les installations mises à jour garantissent que chaque repas servi à bord soit préparé et manipulé dans des conditions optimales, garantissant ainsi la fraîcheur, la qualité et la salubrité des aliments. Pour ce qui est du choix du menu, Olivier Sadran a précisé que cela dépend des demandes de MK. «C'est la compagnie aérienne qui décide du menu et des variétés. Avec cette nouvelle unité de restauration, Air Mauritius ne pourra qu'améliorer ses prestations de repas à bord», dit le CEO.