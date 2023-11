Afrique: Mamelodi Sundowns - SC Casablanca - Présentation de la finale

Il s'agit de la troisième finale de la Ligue des champions féminine de la CA : la deuxième consécutive qui voit les Mamelodi Sundowns affronter des adversaires marocains après celle de 2022 contre l'AS Far.

Avant la finale 2023, seules deux équipes ont remporté le titre : il s'agit des Mamelodi Sundowns en 2021 et de l'AS Far en 2022 :

● Les Sud-africaines avaient battu les Hasaacas Ladies 2-0 en 2021

● Les Marocaines avaient battu les Mamelodi Sundownq 4-0 en 2022.

Lors de la finale 2022, Rhoda Mulaudzi et Zanele Nhlapho des Sundowns avaient été exclues, elles sont les seules joueuses à avoir reçu un carton rouge lors de la finale de la Ligue des Champions féminine.

En 2021, Regina Mogola a été également exclue de la finale face aux Hasaacas Ladies.

Lors des deux finales précédentes, l'équipe gagnante n'a pas encaissé de buts.

Le Maroc est le premier pays à avoir deux équipes différentes qui réussissent à se hisser jusqu'en finale de la Ligue des Champions Féminine : le SC Casablanca (2023) l'AS FAR (2022)

Quatre équipes ont désormais atteint la finale de la Ligue des champions féminine :

● Mamelodi Sundowns (2021, 2022 & 2023)

● AS Far (2022)

● Hasaacas Ladies (2021)

● SC Casablanca (2023)

À noter qu'il s'agit de la troisième participation consécutive des Sundowns en finale de la Ligue des Champions de la CAF.

Face à face

Il s'agit du deuxième affrontement en phase finale de cette édition 2023 de la Ligue des Champions de la CAF. Les deux formations se sont également rencontrées en phase de groupe. Les Sud-africaines avaient battu les Marocaines 1-0 grâce à un but de Kgatiete, qui est devenue par la même occasion la première joueuse à avoir inscrit un but lors des trois éditions de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Il s'agit du quatrième match des Sundowns contre des adversaires marocains en phase finale de cette compétition :

● Elles avaient fait match nul 0-0 contre l'AS Far en 2021

● Elles avaient perdu en finale 4-0 contre l'AS Far en finale en 2022

● Elles ont battu SC Casablanca 1-0 en 2023 en phase de groupe.

Les clubs marocains ont affronté quatre fois des adversaires d'Afrique australe en plus des deux matchs du Sundowns contre l'AS FAR et de leur affrontement contre le SC Casablanca. L'AS FAR a également rencontré l'équipe zambienne des Green Buffaloes lors de la phase de groupes de 2022, un match qu'elles ont remporté 2-1.

Le bilan des équipes marocaines contre les équipes de l'Afrique australe est de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.

Parmi les deux équipes, les Sundowns ont réalisé le plus grand nombre de passes réussies dans la compétition, tandis que le SC Casablanca a réalisé 836 passes réussies.

Les Sundowns ont une précision de passe de 81,41% tandis que le SC Casablanca a une précision de passe de 64,96%.

MJ MG MN MP

Mamelodi Sundowns 1 1 0 0

SC Casablanca 1 0 0 1

En 14 matchs de phase finale, les Mamelodi Sundowns ont réussi à marquer 23 buts soit 1,64 but par match.

La gardienne des Sundowns, Amanda Dlamini, a gardé trois fois ses cages inviolées lors de la phase finale en cours, en 2021,et en 2022, elle a réussi à en garder deux fois ses cages inviolées. Au total, Dlamini a réalisé 8 clean-sheets, elle visera une 9ème clean-sheet, face au SC Casablanca.

En 2021, Jerry Tshabalala a utilisé 20 joueuses durant la compétition. En 2022, il a utilisé 22 joueuses. De son effectif actuel, seule Mbali Ntimeni n'a pas joué.

Refilwe Tholakele a marqué trois buts pour les Sundowns lors de cette édition 2023 de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, elle a besoin d'un but de plus pour égaler Lelona Daweti pour la joueuse des Sundowns avec le plus de buts en une seule finale. Daweti en a marqué 4 en 2022.

Six joueuses ont participé aux quatre matchs des Sundowns : Nonhlanhla Mthandi, Zanele Nhlapho, Boitumelo Rabale et Refilwe Tholakele. Elles ont toutes été titularisées, tandis que Chuene Morifi a joué dans les quatre matchs mais a commencé trois matchs, Lerato Kgasago a joué les quatre matchs mais n'a commencé aucun match.

Seules deux joueuses ont joué chaque minute des quatre matchs des Sundowns jusqu'à présent, il s'agit de Zanele Nhlapho et Refilwe Tholakele.

Les membres actuelles de l'équipe des Sundowns, Andile Dlamini, Zanele Nhlapho, Chuene Morifi, Lerato Kgasago, Andisiwe Mgcoyi, Nonhlanla Mthandi et Melinda Kgadiete, ont débuté la première finale de la Ligue des champions féminine des Sundowns en 2021 en battant les dames Hasaacas du Ghana 2-0. Alors que Regina Mogolola apparaissait comme remplaçant, Oratile Mokwena, Khunjulwa Mali et Boitumelo Rabala étaient des remplaçantes inutilisées.

Les membres actuelles de l'équipe des Sundowns, Dlamini, Nhlapho, Mogolola, Morifi, Kgasago, Boitumelo Rabale et Kgadiete, étaient déja présente lors de leur défaite finale en 2022 contre l'AS FAR, Mokwena, Mgcoyi et Mthandi étaient des remplaçantes tandis que Mokwena était une remplaçante inutilisée.

Pour Dlamini, Nhlapho, Morifi, Kgasago, Mgcoyi et Nthandi, elles ont l'opportunité de participer à une troisième finale de la ligue des champions féminine. Mokwena a été sur le banc pour les deux finales des Sundowns et n'a pas encore eu de temps de jeu.

De côté du SC Casablanca, Imane Abdelahad a encaissé cinq buts en quatre participations au tournoi et a réalisé 18 arrêts. Alors que la gardienne des Sundowns, Amanda Dlamini, a réalisé cinq arrêts en trois matchs.

Le SC Casablanca a marqué sept buts en phase finale avec cinq joueuses différentes dont un but contre son camp. N'Guessan Koffi a été la meilleure buteuse avec deux buts.

En cas de victoire, le SC Casablanca deviendra le troisième vainqueur de la ligue des champions féminine. En cas de victoire, cela signifiera que chaque édition de la finale aura eu un champion différent.

Six joueuses du SC Casablanca ont disputé les 390 minutes de la campagne en Côte d'Ivoire, il s'agit d'Imane Abdelahad, Laila Dahrouch, Maryem Hajri, N'Guessan Koffi, Chaymaa Mourtaji et Aicha Samake.

Comparaison des équipes

Mamelodi Sundowns

SC Casablanca

Matchs joués

4

4

Buts

7

7

Tirs cadrés

16

24

Précision du tirs

32,65%

68,57%

Passes décisives

4

3

Buts encaissés

0

5

Clean sheets

4

0

Tirs Cadrés

10

22

Tacles gagnés

58

50

Tacles réussis

75,30%

62,50%

Duels gagnés

155

176

Taux de réussite des duels

52,40%

54,00%

Passes réussies

1 467

836

Précision de passe

81,41 %

64,96 %

Centres réussis

9

4

Dribbles réussis

20

33

Taux de réussite des dribbles

52,60 %

53,20 %

Fautes commises

43

46

Fautes concédées

35

52

Cartons jaunes

6

4

Cartons rouges

0

0