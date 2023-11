Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Abel Augustin Amundala arrêté par la police

Selon Justicia, association à but non lucratif (ASBL), Abel Augustin Amundala, candidat à la députation nationale pour le compte du parti politique Ensemble pour la République, serait arrêté avec six membres de son équipe de campagne.

Dans son communiqué du 18 novembre, Justicia ASBL dénonce l'arrestation, le même jour vers 14 heures, à Lubumbashi, du candidat député national, Abel Augustin Amygdales, et six membres de son équipe de campagne par plus de quinze éléments de la police nationale congolaise. C'était au moment où ils se trouvaient en concertation au cercle Mampala de la Gécamines. "Ils ont été menottés et ont fait l'objet de brutalité, selon les témoignages des habitants du quartier Gécamines trouvés sur place", a indiqué cette organisation.

Des sources soutiennent, selon elle, qu'ils seraient détenus aux services spéciaux de la police nationale de Lubumbashi et seraient en plein interrogatoire. Justicia ASBL note que ces arrestations interviennent à quelques heures du début officiel de la campagne électorale qui s'ouvre ce 19 novembre. De l'avis de cette organisation, ces dérapages de la police sont inacceptables, en ce moment où le pays s'apprête à des joutes électorales voulues par tous sous le signe de la paix et du respect des droits de l'homme. Elle trouve que c'est également le lieu de rappeler à la police qu'elle doit éviter de poser des actes qui portent atteinte aux droits des candidats aux élections pendant cette période où la liberté des réunions tant dans les lieux publics que privés est garantie.

Justicia ASBL demande, par ailleurs, la libération immédiate et sans condition du candidat député national ainsi que de ses compagnons et exige des sanctions exemplaires contre le commandant de cette unité de la police qui viole de manière intentionnelle les libertés politiques en période électorale.