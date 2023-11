Afrique: Le 2è Forum Africain du Tourisme de Casablanca mettra en lumière l'investissement en Afrique

La deuxième édition du Forum Africain du Tourisme de Casablanca (FATC) se tiendra le 23 novembre à Casablanca, sur le thème des investissements touristiques en Afrique, a annoncé, mercredi, le président du Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat (CRT-CS), Othman Cherif Alami.

Placée sous le thème "Investissements Touristiques en Afrique : Vers la valorisation d'une identité Territoriale Durable et Innovante", cette édition s'inscrit dans l'agenda touristique de la métropole du Royaume et se tient dans le cadre de la 4ème édition d'Africa Place Marketing (APM) organisée par Casa Events & Animation.

Cette deuxième édition du FATC intervient dans un contexte de nouvelle feuille de route nationale du tourisme visant à atteindre 17 millions d'arrivées au Maroc en 2026 et 26 millions dès 2030, a précisé M. Cherif Alami lors d'une conférence de presse, notant que cela passe également par le développement du tourisme africain.

"L'organisation de ce 2ème Forum a pour objectif de donner à Casablanca un certain rayonnement pour pouvoir la positionner comme un véritable territoire touristique, en mettant l'accent sur la promotion et le développement du tourisme africain et les moyens permettant de relever les différents défis qui entravent son développement", a-t-il souligné.

Le forum accueillera d'éminents experts qui animeront des panels sur les investissements touristiques Green en Afrique, mettant l'accent sur leur impact sur l'identité territoriale touristique et culturelle. Seront également mis en lumière les projets touristiques durables en corrélation avec le marketing territorial adapté, tel que prôné par l'Organisation mondiale du tourisme, rapporte la MAP.

De son côté, la responsable Partenariats de Casa Events & Animation, Khadija Ouahimi, a fait savoir que la 4ème édition d'Africa Place Marketing (APM) représente un événement pionnier dans le domaine du marketing territorial qui se veut un rendez-vous incontournable pour les parties prenantes des territoires Africains.

"L'objectif principal de ce cette édition est d'engager une discussion responsable et pertinente sur le rôle central que devrait occuper l'identité dans la stratégie du marketing territorial adaptée à nos territoires africains, en mettant l'accent sur la résilience et la soutenabilité", a-t-elle noté, précisant que l'Africa Place Marketing est une rencontre de haut niveau qui vise à renforcer la position de Casablanca en tant que leader dans le domaine du marketing territorial en Afrique.

La 2ème édition du FATC comprendra quatre panels, à savoir : "l'attractivité des Investissements Touristiques en Afrique", "Les investissements touristiques innovants pour un tourisme durable en Afrique", "L'identité et l'attractivité, une relation instinctive et rationnelle" et "L'identité territoriale: socle d'une attractivité résiliante et soutenable".

Ce forum d'échange et de réflexion vise à fédérer les forces vives en vue de soutenir le développement durable et inclusif des Territoires Africains grâce au tourisme. Il a pour objectif également de construire une réflexion intra-africaine basée sur l'attractivité territoriale, prenant en compte le Citoyen, le touriste et l'Investisseur.