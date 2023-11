Afrique du Nord: Le Maroc veille avec détermination à maintenir une stratégie énergétique stable (Mme Benali)

Tanger — Le Maroc veille avec détermination à maintenir une stratégie énergétique stable, inscrite dans une dynamique mondiale de transition énergétique, orientée vers l'utilisation de l'énergie pour le développement économique et social, a souligné, vendredi à Tanger, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali.

"Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a lancé en 2009 sa stratégie énergétique nationale, qui vise à renforcer la sécurité d'approvisionnement et la disponibilité de l'énergie, à généraliser l'accès à l'énergie à des prix compétitifs, à maîtriser la demande et à préserver l'environnement", a-t-elle affirmé, dans une déclaration à la MAP, en marge du 15è Forum MEDays.

Dans cette même veine, Mme Benali a noté que le ministère a lancé une initiative visant à encourager les consommateurs finaux à optimiser leur consommation d'électricité, en contrepartie d'un bonus offert par l'État en guise d'incitation à l'économie d'énergie.

Évoquant l'intégration énergétique régionale, la ministre a indiqué que le Maroc est le seul pays africain à être interconnecté avec l'Europe en matière d'électricité, de gaz et de logistique, relevant que cette position unique fait du Royaume un partenaire majeur de l'Union européenne.

En outre, le Maroc reflète cette inter-connectivité sur les marchés mondiaux de l'énergie carbone, à travers la consolidation de la coopération Sud-Sud, a-t-elle dit.

S'agissant de sa participation au Forum MEDays, dans le cadre du panel "Énergie et Géopolitique : Quel nouvel ordre énergétique mondial ?", la ministre a relevé que cette rencontre a été l'occasion de renforcer les discussions sur les stratégies énergétiques des différents pays participants, ainsi que d'explorer les nouvelles trajectoires pour réaliser les objectifs de développement durable.

"J'ai donné l'exemple du gazoduc Nigeria-Maroc, qui au-delà d'être une stratégie transcontinentale et inter-pays, c'est avant tout une vision royale qui porte un message de développement économique et social de 13 pays africains", a-t-elle insisté.

Elle a, dans ce sens, précisé qu'en termes d'intégration continentale, la mise en place de marchés qui monétisent et mettent en valeur les ressources africaines initie la croissance économique et sociale et permet également de régler des problématiques sécuritaires et migratoires.

Par ailleurs, l'échange d'expertises et les nouveaux axes de coopération ont été au centre d'entretiens entre la ministre de la Transition énergétique et du développement durable et son homologue du Malawi, en marge du Forum.

En plus d'asseoir la coopération bilatérale entre le Maroc et le Malawi, ces entretiens ont permis d'examiner plusieurs questions liées à la transition énergétique, notamment les infrastructures électriques et les nouvelles méthodes d'électrification rurale, dont le programme d'électrification rurale au Maroc (PERG), a indiqué la ministre.

Organisée par l'Institut Amadeus, cette édition du Forum MEDays, qui se tient, du 15 au 18 novembre, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, réunit plus de 200 intervenants de très haut niveau, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs politiques, des chefs de grandes entreprises internationales et des personnalités internationales de premier plan venus d'une centaine de pays.