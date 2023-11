Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La société « New age » entend accroître ses activités

Le directeur général de la société pétrolière « New age », Steven Lowden , a présenté les perspectives de sa firme au ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, lors d'une audience le 17 novembre à Brazzaville.

«Nous avons un puits à forer et des activités à effectuer. Il s'agit, en effet, d'une séquence d'activités entrant dans le cadre du développement. Mais tout cela se fera lorsque nous aurons mieux déterminé le potentiel, évidemment nous pourrions à cet instant passer à la phase de production. Aussi, si d'ici deux à trois ans tout est positif et que les résultats sont bons, nous parviendrons à une production », a indiqué Steven Lowden, directeur général de « New age ».

Dans le même élan, les deux parties ont, lors de cette séance de travail, évoqué plusieurs autres points, notamment celui sur le partenariat entre la société pétro-gazière britannique et la société Olive Energy. A ce sujet, Steven Lowden a déclaré : « Olive Energy est un partenaire qui va finalement travailler avec nous et faire voir comment nous allons pouvoir leur céder une partie de nos intérêts, de façon à ce que nous puissions créer une synergie qui puisse nous emmener plus rapidement vers la production. »

Steven Lowden a salué les efforts du Congo en matière de production pétrolière. L'entreprise britannique a, par la suite, présenté sa vision en rapport avec les différentes activités qu'elle peut encore mener dans le cadre de la production et exploitation des champs pétroliers. « D'abord, nous avons une obligation sur Marine 3 et donc nous devons répondre à cette obligation qui est de forer. Et pour le reste, il faut dire que s'il y a possibilité de pouvoir acquérir d'autres actifs au niveau du Congo, nous allons les acquérir bien évidemment », a expliqué Steven Lowden.