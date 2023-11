Congo-Kinshasa: LINAFOOT - L'AS VClub tombe devant Maniema Union (0-1)

L'AS VClub de Kinshasa est tombée, samedi 18 novembre, devant Maniema Union sur le score étriqué d'un but à zéro, a stade Tata Raphael de Kinshasa.

Cette rencontre comptait pour la 11e journée d championnat national de football de la RDC (LINAFOOT), groupe B.

L'unique réalisation de cette explication a été l'oeuvre du joueur Agée Basiala a la 70e minute de jeu.

Cette défaite a fait que les Dauphins noirs de Kinshasa stagnent à la 4e place avec 15 points alors que leurs adversaires du jour totalisent déjà 12 unités en 12 matches disputés.

Avec cette défaite, les Moscovites kinois alignent ainsi sa sixième défaite de la saison alors que les Dauphins noirs de Kindu consolident leur position de leader.

Pour l'entraineur de l'AS Maniema Union, Papy Kimoto, ce succès est le fruit du travail et de la préparation de ses poulains :

« Le secret est la préparation de l'équipe. On a travaillé dur pour arriver à ce résultat. On a imposé un combat physique et on a contrôle le match. Je pense que cette victoire est méritée. Nous espérons que ça va continuer comme lors de la prochaine phase. Notre projet c'est la jeunesse. On est dans une phase où on cherche la perception. Félicitation à mes joueurs, ce sont des grands joueurs qui font des grands entraineurs ».

De son côté, le coach de l'AS VClub, Raoul Shungu n'a pas pu réagir devant les médias à la suite de la menace des supporters qui voulaient le tabasser.

Et les supporters vert et noirs ont manifesté leur ras-le-bol et exigent le départ du comité exécutif que pilote Bestine Kazadi.

Le même samedi, Lubumbashi Sport a dominé CS Don Bosco sur la maque de trois buts à un au stade Frederic Kibasa Maliba dans le cadre du groupe A.

Les Salésiens lushois ont ouvert le score à la 19e minute par le truchement du joueur Pululu, Lise a égalisé pour Lubumbashi Sports a la 40eminute de jeu.

Il a été imité trois minutes après par coéquipier John Nyembo avant que Grace Atari ne clôture cette série aux temps additionnels.