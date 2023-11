Mauritanie: Léopards football - Desabre décrypte la victoire de la RDC sur la Mauritanie

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont battu, le 15 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa, les Mourabitounes de la Mauritanie, par deux buts à zéro, en première journée du groupe B des éliminatoires (Zone Afrique) de la Coupe du monde prévue aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. La RDC joue le 19 novembre à Benghazi en Libye contre les Crocodiles du Nil du Soudan, en deuxième journée, match délocalisé dans la ville portuaire libyenne en raison de la situation sécuritaire au Soudan.

Après le succès sur la Mauritanie, le sélectionneur français des Léopards, Sébastien Desabre, a été en conférence de presse où il a livré les arcanes tactiques ayant conduit à la victoire de ses joueurs contre les Mauritaniens. Parlant du choix de mettre Bongonda sur le banc au coup d'envoi, Sébastien Desabre a expliqué : « C'était un choix tactique, Théo Bongonda avait encore fait un match contre la Nouvelle Zélande sur le dernier stage, après on avait décidé de mettre un peu de pressing et beaucoup de pression haute, on avait besoin de plus de vivacité sur ces postes là (couloirs), fermer les couloirs... On avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing haut pour gagner de rapport des forces, et nous installer directement chez eux, on sait que Théo Bongonda est plus un joueur de pied, Meschak Elia est plus un joueur de vivacité, on avait décidé sur les quinze premières minutes d'aller les presser, même d'une manière de fois un peu désorganisée, mais de mettre une tension assez haute pour les laisser chez eux... ».

Ensuite, Theo Bongonda est entré en jeu à la place de Meschak Elia. Le sélectionneur a souligné : « A la mi-temps, j'ai dit aux garçons qu'on a un temps faible sur toute la première mi-temps, on n'arrive pas à le valider parce qu'on a eu deux occasions pas totalement franches, on a la possession, mais juste une question de temps, et de ramener un peu plus de pied, de qualité dans l'entrejeu technique, c'est ce qui s'est passé avec de Théo Bongonga ».

Sébastien Desabre a mis en exergue l'importance d'avoir un banc des remplaçants de facture. « Souvent les équipes qui gagnent, qui sont dans le rush positif comme nous à l'heure actuelle, parce qu'on a encore une victoire en match officiel, c'est souvent le banc qui fait la différence, c'est vraiment la plus grosse qualité qu'on avait par rapport à notre adversaire, l'effectif global et l'effectif qu'on a sur le banc, on a fait une petite opposition hier (avant le match), les deux équipes sont de niveau égal, cela nous laisse la possibilité de faire ce choix tactique-là et de ne pas être indépendant d'un seul joueur... ».

L'arrière gauche Joris Kayembe de Genk, en Belgique, a été étincelant au cours de cette partie pour sa première au stade des Martyrs. Sur sa titularisation, Sébastien Desabre a laissé entendre : « Ils (Mauritaniens) avaient un côté droit avec Keita qui joue au TP Mazembe et qui est très offensif, on avait préféré avoir un arrière gauche un peu plus défensif que Vital (Nsimba) qui est de pied également un peu plus offensif, c'était un choix, ils ont été bien, à l'image de toute l'équipe en sachant qu'on a 70 et 80 % de possession, forcement quand on est défenseur c'est plus facile de faire moins d'erreur quand on a le ballon... ». Et de conclure : « Je suis satisfait de leur performance, comme je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe sur le plan défensif, on avait changé la défense, il y a quelques blessés, en réalité, sur sept matches, on a pris deux buts dont un penalty en dernière minute contre la Nouvelle Zélande, on est quand même assez solide, on parle qu'un clean-sheet, la victoire est méritée et logique sur l'ensemble du match, mais ça reste un match à domicile contre la Mauritanie, qu'on se devait de gagner, on n'a rien fait d'exceptionnel, c'est vrai que ça nous lance bien dans la campagne ».