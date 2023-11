Maroc: Al Haouz - Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement

Tahanaout (Province d'Al Haouz) - Plusieurs projets de développement ont été inaugurés ou lancés samedi, à la province d'Al Haouz, à l'occasion du 48è anniversaire de la glorieuse Marche verte et du 68è anniversaire de la Fête de l'indépendance.

Au niveau de la commune Aghouatim, le gouverneur de la province d'Al Haouz, Rachid Benchikhi, a procédé à l'inauguration du lycée secondaire collégial Ibn Rochd, qui bénéficiera à quelque 934 élèves.

S'inscrivant dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales, ce projet vise la lutte contre l'abandon scolaire, la promotion de la scolarisation en milieu rural et l'élargissement de l'offre éducative.

D'un coût global de 7,46 MDH, ce lycée comprend 08 salles dédiées à l'enseignement général, 04 salles scientifiques, deux laboratoires, une salle multimédia, en plus d'autres dépendances.

Dans la commune territoriale Ait Faska, M. Benchikhi, qui était accompagné notamment du président du conseil provincial, les parlementaires de la province et des chefs des services extérieurs, a procédé à l'inauguration de 10 unités scolaires dédiées à l'enseignement préscolaire à Ait Faska, Ait Sidi Daoud et Tidili Mesfioua, et financées par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) pour un coût global de 3,35 MDH.

Au niveau de la même commune territoriale, M. Benchikhi a procédé à l'inauguration du lycée secondaire collégial Cadi Ayyad pour un coût global de 8,03 MDH.

Réalisé dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, ce lycée comporte 35 salles de cours, avec une capacité d'accueil de 638 élèves, des terrains sportifs, une salle d'informatique en plus d'autres dépendances.

Au niveau de la commune territoriale Ait Ourir, M. Benchikhi et la délégation l'accompagnant, a procédé au lancement des travaux de construction et d'équipement du Centre de renforcement des capacités des femmes en situation de précarité, dont le nombre de bénéficiaires s'élève à 100 femmes en situation de précarité, en plus de 20 enfants avant âge scolaire.

D'une superficie globale de 702 m2, ce projet comporte une salle multifonction, une salle d'accueil, une salle d'exposition, en plus de diverses dépendances équipées.

D'un coût global de 2,8 MDH, ce projet visant à contribuer à la lutte contre la précarité, la marginalisation et l'exclusion sociale et le soutien à l'intégration socioéconomique, est le fruit d'un partenariat entre la province d'Al Haouz, l'INDH, la commune d'Ait Ourir et l'association de l'Espace associative féminine du cercle et du pachalik d'Ait Ourir.