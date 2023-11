Guinée: Mali - Début des activités de la Mission du Laboratoire pour le développement durable et les innovations du PNUD

L'étape de Mali de la Mission du Laboratoire pour le développement durable et les innovations du PNUD, conduite par Moussa Camara a démarré ce samedi 18 Novembre 2023, par la visite de courtoisie à Mme la Présidente de la Délégation Spéciale, Mme Aissatou Sinko Diallo à la Mairie de Mali.

Cette rencontre a été suivie par la visite du périmètre agricole du Réseau des Femmes pour la prévention et la lutte contre les Violences basées sur le Genre VBG un réseau constitué de 15 groupements qui existe depuis un an et demi et font la Présidente est la Directrice de la Promotion féminine, dd l'enfance et des personnes vulnérables, Mme Aissatou Sadio Diallo. Ce périmètre de près de deux hectares, situé au quartier Barrage, à 4 km du Centre ville de Mali, permet aux groupements des femmes d'exploiter ensemble de la pomme de terre, du choux et le piment. Les difficultés liées à l'exploitation du domaine restent le manque de formation, d'équipements et d'outillages agricoles.

Ensuite le Groupement mixte de Gonghoye sur la route du Mont Loura qui reçoit la Mission du PNUD. Ce groupement exploite depuis 2002, un domaine de 9 hectares avec une alternance de cultures de pomme de terre, en saison sèche et de maïs, en saison des pluvieuse. Dirigé par El hadj Mamadou Cellou Souaré, ce groupement est composé de 41 personnes dont 16 femmes. Ils sont confrontés à des difficultés liées à la gestion de l'eau, à la cherté des semences et des engrais et à la maladie de la pomme de terre le Mildiou.

Le Chef de Mission entouré de l'assistante du Lab et des 4 jeunes ingénieurs agricoles bénévoles, ont prodigué des conseils forts utiles et appréciés notamment dans le système d'arrosage et de la fabrication du compost et l'usage des engrais organiques en lieu et place des pesticides pour la culture de la pomme de terre, des tomates et du Choux.

La journée de demain sera consacrée à la présentation de la cartographie des solutions innovantes dans les différents domaines d'interventions.