Sénégal/Sud-Soudan: Eliminatoires mondial 2026 - Les Lions démarrent fort et se hissent en tête de leur poule

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal a signé une bonne entrée en matière en éliminatoire de la Coupe du monde 2026, en surclassant(4-0) le Soudan du Sud, samedi au stade Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio, lui permettant ainsi de se hisser à la tête de son groupe devant la RD Congo.

Dans un stade Maitre Abdoulaye Wade quasi-vide à cause du huis clos imposé par la FIFA, avec comme public des journalistes et quelque 800 pensionnaires d'écoles de football, les Lions n'ont pas trainé à dicter leur marque.

A la première minute, sur la première excursion sénégalaise, Sadio Mané sert Pape Matar Sarr. Le milieu de Tottenham (élite anglaise) déclenche un tir qui termine sa course au fond des filets. Il s'agit de son tout premier en équipe nationale A.

Cueillis à froid par les champions d'Afrique, les sud-soudanais paniquent et encaissent un deuxième but dans la foulée. Sadio Mané , qui fête sa centième sélection avec les Lions, est l'auteur du deuxième but. Avec cette réalisation, l'attaquant d'Al Nassr (Arabie Saoudite) augmente son compteur but en sélection à 39 buts.

Dominés par les Lions dans le jeu, l'entraineur français du Soudan du Sud change de stratégie en faisant un bloc bas pour arrêter l'hémorragie. Il parvient à contenir les assauts des protégés d'Aliou Cissé pendant quelques minutes.

%

Malgré les nombreuses tentatives, par Sadio Mané, Pape Matar Sarr, puis Idrissa Gana Guèye, les Lions n'aggravent pas le score. Il a fallu attendre la 44-ème mn pour voir Lamine Camara le milieu terrain du FC Metz marqué le troisième but. Pour sa deuxième sélection et sa première titularisation, le meilleur joueur de la CAN junior ouvre son compteur but avec les Lions.

A la mi-temps, les Lions partent avec trois buts d'avance. Un score alourdi dès le retour sur le rectangle vert par Sadio Mané qui s'est fait justice sur un pénalty obtenue après une belle percée dans la défense sud-soudanaise.

Sadio Mané transforme le penalty et marque son deuxième but du but. Le natif de Bambaly totalise son 40e but en 100 sélection. Avec sa passe sur le premier but de Matar Sarr, il porte son nombre de passes décisives en équipe nationale à 25.

Avec quatre buts d'avance, Aliou Cissé procède à des changements. Nicolas Jackson, Formose Mendy, John Lopy , Pathé Ciss prennent respectivement la place de Sadio Mané, Krépin Diatta, Pape Matar Sarr et Iliman Ndiaye.

Sur le terrain, les changements peinent à donner des résultats, le jeu devenant de plus en plus haché. Le score n'évolue pas jusqu'à la fin de la rencontre.

Avec ce succès, le Sénégal devient leader de la poule B. Mardi, les Lions se déplacent à Lomé pour affronter le Togo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Huitièmes finalistes lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022, les Lions sont logés dans la poule B avec le Soudan du Sud, le Togo, la République démocratique du Congo (RDC), la Mauritanie et le Soudan.

Les adversaires du Sénégal dans le groupe B ont déjà joué leur premier match. La RDC a dominé la Mauritanie (2-0), le Togo et le Soudan se sont neutralisés (1-1).

-Fiche technique : Sénégal-Soudan du Sud

-Stade : Maitre Abdoulaye Wade

-Arbitres : David Retselisitsoe Molise, Lesupi Samuel Puputla et Mapoho Mapoho(Lesotho)

-Score :4-0

-Buteurs :Pape Matar Sarr(1-ème mn), Sadio Mané(6-ème mn et 56-ème mn), Lamine Cammara-44-ème mn)

-Avertissements : Mawith Majak Maling ET Mabok Peter Maker (Soudan du Sud)

-Equipes :

Sénégal :Edouard Mendy, Ismaila Jakobs, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Idrissa Gana Guèye (Abdou Diallo)), Lamine Camara, Pape Matar Sarr(Pathé Ciss), Krépin Diatta (Formose Mendy), Iliman Ndiaye (John Lopy), Sadio Mané (Nicolas Jackson), Habib Diallo. Entraineur : Aliou Cissé

-Soudan du Sud : Mawith Majak Maling, Freedon Rashif Toha, Lokosang Atendele Mawa, Vita Wani Ivan Adebo, Mabok Peter Maker, Achol Manyumov (Yoseke Nevello Cosmas),Daniel Chol Peter (Gordon Samuel), Mulla Jacksonn Dwang ( Wani Kenyi Shadrack), Yuel Kuach, Riak Ajak Chol (Michael Jimmy Omer) , Lazarus Okelo Tito ( Loki Emmanuel Peter). Entraineur : Nicolas Dupuis.