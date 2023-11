Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Novembre 2023

Côte d’Ivoire : Compact avec l’Afrique du G20- Alassane Ouattara à la 5e édition de la Conférence de haut niveau sur l’initiative

Alassane Ouattara, prendra part, ce lundi 20 novembre 2023, à Berlin, à la 5e édition de la Conférence de haut niveau sur l’initiative du Compact avec l’Afrique du G20, à l’invitation de Olaf Scholz, Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne. À l’initiative du gouvernement allemand cette conférence de haut niveau vise à promouvoir les économies africaines auprès des investisseurs des pays du G20, pour mobiliser davantage d’investissements privés à destination de l’Afrique. Au cours de cette conférence, les Chefs d’Etat et de gouvernement feront le point de la mise en œuvre de cette initiative lancée en 2017, sous la présidence allemande du G20 et examineront les voies et moyens d’œuvrer au renforcement de la coopération entre les secteurs privés allemands et africains pour accélérer la création de richesses et d’emplois en Afrique. (Source : abidjan.net)

Sénégal : Présidentielle 2024- Bassirou Diomaye Faye choisi pour mener la campagne de parrainage populaire en lieu et place d’Ousmane Sonko

Ousmane Sonko et ses soutiens, les responsables du parti Pastef, aujourd'hui dissous, ont annoncé le démarrage de la campagne populaire de parrainage pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.Ce ne sera pas Ousmane Sonko mais Bassirou Diomaye Faye, en prison depuis plusieurs mois maintenant, qui sera le candidat du Pastef et qui va recueillir les parrainages populaires pour le scrutin présidentiel.Celui qui occupait les fonctions de Secrétaire général de Pastef jusqu'à la dissolution du Parti en juillet dernier, Inspecteur des Impôts et domaines, a été choisi dimanche de façon « consensuelle » comme unique candidat pour le parrainage populaire. Réputé et très populaire auprès de l'électorat de Ousmane Sonko,le parrainage de Bassirou Diomaye Faye va servir d'effet mobilisateur à la base en attendant une issue favorable aux procédures judiciaires qui empêchent au leader de l'ex-Pastef de pouvoir recueillir les fiches de parrainages.( Source :adakar.com)

Mali : Base d’Ansongo- Après dix ans de présence, la Minusma ferme

La Minusma a officiellement fermé sa base à Ansongo, ce samedi 18 novembre 2023. Cette fermeture, qui est la neuvième parmi les douze camps de la mission, s'inscrit dans la deuxième phase du plan de retrait de la Minusma, préparant ainsi le terrain pour son départ définitif, le 31 décembre 2023.Le camp a été remis aux autorités civiles, représentées par le préfet d’Ansongo, Ahmed Ag Aklinine, par Hawa Ahmed Youssouf, Cheffe du bureau régional de la Minusma à Gao. (Source : abamako.com)

Liberia : Après son élection-La Cedeao félicite Joseph Boakai

Dans un communiqué publié le 18 novembre 2023, la Commission de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (Cedeao) salue Joseph Boakai pour son élection et Georges Weah pour avoir accepté les résultats de l'élection présidentielle. La Cedeao salue également la maturité dont a preuve le peuple libérien. Puisqu'au sortir du second tour de la présidentielle le 12 novembre 2023, tous les voyants étaient pratiquement au rouge et aussi la Commission de la Cedeao que la mission d'observation de l'organisation communautaire s’inquiétait de violences post-électorales. Des communiqués avaient été produits à cet effet. (Source : fratmat.info)

Nigeria : Pour désengorger les prisons- Des milliers de détenus libérés

Plus de 4 000 détenus ont été libérés samedi 18 novembre dans le cadre d’un processus de désengorgement des prisons nigérianes.« Nous avons annoncé la libération de 4 068 prisonniers (…) détenus en raison de leur incapacité à payer leurs amendes », a déclaré dimanche le ministre de l’Intérieur, Olubunmi Tunji-Ojo, dans un message posté sur le réseau social X (anciennement Twitter), après s’être rendu la veille au centre de détention de Kuje, près d’Abuja.« Seuls les détenus dont les amendes ne dépassent pas un million de nairas (soit 1 113 euros) ont été choisis pour bénéficier de cette libération de masse », a expliqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Ajibola Afonja. (Source : Afp)

Maroc : Tanger – La 15ème édition du Forum international MEDays,

Organisée par l’Institut Amadeus, sous le thème « Polycrises, Polymonde », cette édition a traité des crises et des enjeux multiples et complexes auxquels le monde est confronté, afin de dégager des pistes de réflexion à même d’apporter des réponses innovantes, multidimensionnelles et adaptées pour faire face aux problématiques de l’ère actuelle. S’exprimant à cette occasion, le Président de l’Union des Comores et Président en exercice de l’Union Africaine, M. Azali Assoumani, a rendu un vibrant hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour « sa grande disponibilité pour renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et les autres pays africains, pour plus de progrès et de développement ».(Source : Map)

Burkina Faso : Football - Des clubs de ligue 1 et 2 exigent la démission du président de la Fédération

Dans une correspondance en date du 13 novembre 2023, 28 clubs de football de ligue 1 et 2 ont exigé la démission du président de la Fédération burkinabè de football (Fbf) Lazare Banssé. Ses détracteurs lui reprochent des « manquements » liés notamment à la gestion « des subventions destinées aux clubs ». C’est une nouvelle crise qui s’annonce au sein de la Fédération burkinabè de football (Fbf). Des clubs issus de ligue 1 et 2 ont demandé la démission de Lazare Banssé, le président de la Fbf élu en août 2020 pour un mandat de quatre ans. (Source : aouga.com)