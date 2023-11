Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - L'Égypte enchaîne, la RDC chute face au Soudan

L'Égypte continue de tenir son rang dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Contre la Sierra Léone, ce dimanche 18 novembre, les Pharaons ont enchaîné avec une deuxième victoire (2-0) pour s'assurer le fauteuil de leader de leur groupe. La RDC, au contraire, s'est inclinée contre le Soudan (1-0) et laisse filer une occasion de faire la course en tête.

La Sierra Léone a tenu avec ses armes et les moyens du bord, au SKD Stadium du Liberia. Mais le courage d'une belle sélection, qui n'a pas eu peur de jouer au football en fin de partie, même à 10 contre 11, suite au carton rouge reçu par Tyrese Fornah qui a essuyé ses crampons sur un visage égyptien, n'a pas suffi. Ce dimanche 18 novembre, les Pharaons l'ont logiquement emporté 2-0 pour empocher une deuxième victoire en autant de matches dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Malgré l'ouverture du score de Trezeguet en première période, rapidement suivie de l'expulsion de Fornah, le match a tenu quelques promesses. La sélection de la Sierra Leone a longtemps serré les dents et fait le dos rond. Mais à force de courber, elle a fini par plier. Les occasions des Pharaons se sont multipliées à mesure que les minutes se sont égrenées, et que la force quittait les hommes d'Amidu Karim.

C'est finalement Trezeguet, auteur d'un doublé, qui est venu mettre un point final à cette partie à l'heure de jeu, très bien servi par Mohamed Salah. Une fin de match également ponctuée d'un second carton rouge pour la Sierra Leone pour une faute grossière d'Abdul Kabia, voulant stopper une contre-attaque. Preuve, s'il en fallait une, que la lucidité avait plié bagage. L'Égypte, qui n'a toujours pas encaissé de but, fait donc tranquillement la course en tête dans le groupe A, quand ses adversaires du soir ne comptent qu'un petit point.

La mauvaise opération de la RDC

La République Démocratique du Congo a chuté face au Soudan. Pourtant favorite, la RDC n'a pas su se dépêtrer d'un déplacement piégeux, comme cet exercice des éliminatoires en regorge, et s'est incliné 1-0 au stade des Martyrs de février à Benghazi (Libye).

Le but contre son camp de Charles Pickel aura suffi aux Léopards pour s'incliner et laisser filer la tête du groupe, qui appartient désormais au Soudan victorieux. Très mauvaise opération même, puisque la RDC reste derrière le Sénégal à égalité de points, mais un match joué de plus.