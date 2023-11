Tunisie: Express

Konnect : la Fintech tunisienne admise dans le programme Visa: Accelerator pour l'Afrique

Konnect, la fintech tunisienne qui révolutionne les services financiers en Tunisie, célèbre son succès en tant que seul représentant tunisien admis dans le prestigieux programme Visa Accelerator pour l'Afrique.

Choisie parmi plus de 1.044 startup africaines, Konnect intègre ce programme révolutionnaire dirigé par Visa et Plug and Play, visant à transformer l'écosystème financier et à redéfinir le paysage de la fintech dans la région.

Selon le CEO de Visa, le marché africain est dynamique et jeune, caractérisé par l'émergence de la première génération numérique native.

La sélection de Konnect au sein du programme Visa Accelerator met en lumière sa position unique et innovante dans l'écosystème financier tunisien.

La fintech tunisienne, reconnue pour son service de lien de paiement et son API sécurisé, rapide et permettant aux particuliers, PME ou grandes entreprises de recevoir des paiements depuis la Tunisie ou l'étranger, s'est distinguée au cours d'une compétition féroce parmi plus de 1.044 startup africaines.

Konnect est désormais prête à tirer pleinement parti de ce programme innovant pour étendre son impact et transformer le paysage de la fintech dans la région.

Ce programme offre une plateforme exceptionnelle à Konnect, avec des opportunités, telles que des conseils personnalisés, des ressources de formation pointues et des perspectives d'investissement.

Ces éléments clés du programme Visa Accelerator promettent d'accélérer la croissance de Konnect et de renforcer ses capacités d'innovation dans le secteur de la fintech.

Cette initiative représente non seulement une étape décisive pour Konnect afin d'élargir sa présence, de lancer de nouveaux produits de paiement innovants et d'accélérer son expansion en Afrique du Nord, mais aussi de développer sa portée et son impact en Afrique et au-delà.

Innoved : l'éducation à l'innovation sociale à l'honneur

Le Centre tunisien pour l'entrepreneuriat social (Tcse) a organisé le 17 novembre 2023 la Rencontre Innoved, clôturant le projet MedRiSSE financé par l'Union européenne, dans le cadre du programme ENI CBC Med.

Réunissant divers acteurs de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat social, cet événement national a favorisé la création d'idées novatrices et de synergies entre les parties prenantes.

L'objectif principal était de promouvoir l'intégration de l'éducation à l'entrepreneuriat social dans le cadre universitaire tunisien.

Plus de 110 participants représentant 14 gouvernorats ont activement contribué à cette réflexion, soulignant la diversité des approches pédagogiques et des méthodes éducatives alternatives, avec des sessions interactives, des rencontres en speed-dating, des ateliers de réflexion sur la politique éducative et des formations sur une période de 10 heures.

En effet, Innoved s'inscrit dans le programme phare du TCSE appelé "Insane Impact", qui vise à sensibiliser et éduquer à l'innovation sociale en harmonie avec les nouvelles tendances d'apprentissage.

La Rencontre a été donc le catalyseur d'une exploration systématique des possibilités d'intégration d'outils et de méthodes alternatives d'éducation à l'innovation et à l'entrepreneuriat social.

Cette démarche contribue à élever le débat sur l'éducation à l'innovation sociale à un niveau supérieur, mettant en lumière l'importance cruciale de la collaboration pour la création de changements systémiques.

L'événement a également été le théâtre d'une exploration approfondie des résultats et des réalisations concrètes du projet MedRiSSE, comprenant un mapping exhaustif d'entreprises sociales en Tunisie, la création d'une base de connaissances autour de l'innovation sociale et la dissémination d'un livre intitulé «The Tunisian Doing Together,» qui mettait en avant le modèle tunisien de l'entrepreneuriat social.

Par ailleurs, la Rencontre Innoved a offert une occasion exceptionnelle aux participants de contribuer à améliorer la note politique intitulée "Promouvoir l'entrepreneuriat social dans le système éducatif tunisien", élaborée dans le cadre du projet MedRiSSE avec le soutien d'Oxfam Italie.

Les acteurs réunis ont proposé des recommandations concrètes, suggérant des pistes, telles que la formalisation de collaborations avec les acteurs de l'Economie sociale et solidaire (ESS) et l'intégration d'outils ludiques ainsi que d'études de cas et de problématiques sociales tunisiennes dans les cours.

Enfin, la Rencontre Innoved a démontré que l'innovation prospère dans les réseaux en lançant le programme d'Ambassadeurs du jeu de cartes Zaama, un outil d'éducation à l'innovation sociale conçu par le TCSE.

Ce programme vise à renforcer les capacités des acteurs d'appui à l'innovation et à l'entrepreneuriat social.

Nabeul triomphe au Concours tunisien des produits du terroir

Le Concours tunisien des produits du terroir, organisé tous les deux ans, bénéficie d'une étroite collaboration entre l'Apia, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, et le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Cette initiative nationale est soutenue par le projet Pampat (Projet d'accès aux marchés des produits agroalimentaires et du terroir), mis en oeuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le Secrétariat d'Etat à l'économie suisse (Seco).

L'édition actuelle du concours, tenue du 16 au 18 novembre à Hammamet, a connu une participation record avec 879 produits en compétition, offrant une palette diversifiée de spécialités tunisiennes, de la harissa à l'huile d'olive, en passant par les eaux florales et les miels.

L'ensemble des gouvernorats du pays ont été célébrés lors de la cérémonie de remise des prix, marquée par la présence notable du ministre de l'Agriculture et de l'ambassadeur de Suisse en Tunisie.

Au total, 260 médailles ont été attribuées, distinguant 66 produits de bronze, 76 d'argent et 118 d'or.

Les produits de Nabeul ont brillé en rem.