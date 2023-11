Tunisie: La robe style jebba, un must have de la saison

La robe style jebba, abaya ou jelbab fait partie des grandes tendance en matière d'habit et de style vestimentaire que l'on devrait absolument avoir dans nos garde-robes et dressings...

Après la tendance djebba pour la plage, voici que la robe ample inspirée de cet habit traditionnel fait son grand retour sur la scène de la mode avec un design, une coupe, des matières et des couleurs adaptées pour l'automne et l'hiver...

Pour être élégante, chic et très féminine, on mise cette saison sur les robes, longues et larges... Style djellabia, djebba brodée à la traditionnelle ou abaya very loose... les modèles de ces habits traditionnels revisités sont très à la mode en ce moment !

Leur atout, c'est qu'ils vont à toutes les morphologies et à tous les styles vestimentaires : celles qui sont voilées peuvent trouver des créations et des modèles qui sont adaptés à leur style, celles qui cherchent à adopter un look décontracté, pratique et chic en même temps peuvent aussi essayer la djebba réinventée avec un design moderne...

"Création Khouloud" propose ainsi de jolies créations inspirées de la djebba tunisienne, du jelbab marocain connu avec sa broderie et sa capuche et de la abaya aussi.

Ces robes sont pratiques comme tenue du jour, pour aller au bureau, se balader en la ville... de couleurs très fashion, telles que le vert olive, le jean brut, l'orange et l'indémodable noir, elles sont ornées par une ceinture pour mieux dessiner la taille et affiner la silhouette, et de la broderie colorée au niveau des manches et par-devant.

%

A prix relativement très abordable, ne dépassant pas les cinquante dinars la pièce, on peut les porter avec des sandales ou des escarpins pour donner un aspect totalement chic et élégant à toute la tenue et gagner en même temps quelques centimètres de plus pour une taille plus élancée, mettant en valeur de la sorte la robe, son style très ample et sa longueur, sinon pour celles qui préfèrent un look pratique et confortable, elles peuvent miser sur les mules fermées par-devant, tout en ajoutant un sac de la même couleur que la robe pour un rappel très harmonieux et fin.

Côté couleur et matière, on mise sur la robe style djebba en jean, puisque le jean est une tendance actuelle.

Adaptée pour le travail, pour aller à la faculté et assister aux cours... la robe en jean peut bien se marier avec des baskets ou des shoes à plateformes pour un total look sporty-chic.

Pour le sac, on opte pour un tote bag dans un subtil mélange de style homogène.

Celles qui cherchent à avoir un look original peuvent profiter de l'occasion et chiner cette robe à seulement 35 dinars, l'accessoiriser par la suite avec des bijoux, d'autres pièces à porter avec, selon son goût et ses préférences.

L'ajout d'une ceinture en couleur camel ou en marron chocolat peut donner un autre aspect à toute la tenue et donner du pep's à son look.

Pour encore booster son look et le rendre typiquement tunisien, on peut choisir un sac-couffin en raphia et le tour est joué ! Elégance et originalité sont assurées à cent pour cent !

Bien adaptées à la saison, puisque ces robes sont dotées de manches longues, elles peuvent également être portées pendant l'hiver et lors des jours froids, en la mariant avec des bottines ou des bottes montantes et un long manteau en trench en over size. Un total look classe et stylé!.

A shopper et à porter ce modèle de robe sans modération en jouant à chaque fois sur les accessoires, les pièces à porter avec, pour créer à chaque fois un look différent avec la même pièce maîtresse et être de la sorte une vraie fashionista très originale et classe.