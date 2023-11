Tunisie: Peut-on vraiment faire pousser des plantes sans terre ?

La réponse est oui. L'hydroculture ou hydroponie permet de cultiver des plantes sans terre en remplaçant celle-ci simplement par de l'eau additionnée de nutriments.

Les plantes d'intérieur et de nombreux fruits et légumes apprécient ce mode de culture.

Mais on peut aussi cultiver des plantes et des légumes sans terre, en remplaçant celle-ci par un substrat alternatif.

C'est aussi ce que l'on appelle la culture hors-sol et c'est un moyen simple et amusant de faire pousser des végétaux chez soi quel que soit l'espace dont on dispose. Et surtout, en respectant le rythme des saisons !

Faire pousser des plantes d'intérieur dans de l'eau

Qui n'a pas plongé une tige de bambou ou de plante verte dans un vase rempli d'eau et assisté au développement de son système racinaire ?

C'est le principe de base de l'hydroculture ou de l'hydroponie.

La plupart des plantes d'intérieur peuvent se cultiver sans terre, comme le ficus, le lierre, ou le yucca.

L'amorce de la pousse de nombreux légumes se fait aussi dans de l'eau sans aucun problème.

C'est le cas de la salade, du céleri, du chou, de la ciboule, du poireau et du fenouil.

On les repique ensuite en terre une fois les plants ou racines suffisamment développés.

L'essentiel est que la plante immergée soit parfaitement débarrassée de résidus de terre afin que les racines ne pourrissent pas.

L'eau minérale, contrairement à l'eau du robinet, possède les nutriments nécessaires au bon développement de la plante.

Le système de culture en hydroponie

Pour une culture en extérieur, sans utiliser de terre, dans le cadre d'un potager, vous pouvez créer un système de culture en hydrophonie en circuit fermé à l'aide de gouttières, de coudes et d'une pompe à eau (vous trouverez de nombreuses vidéos pas-à-pas sur Youtube).

L'avantage ? Plus de salissures dues au maniement de la terre, pas de gaspillage d'eau et pas de pesticides !

Les maladies qui se développent naturellement dans le sol sont également limitées.

Les plants de vos légumes reposent dans des godets remplis de billes d'argile.

C'est une culture idéale pour les salades et les plantes aromatiques comme le basilic.

Vous ajouterez à l'eau une solution nutritive composée d'azote, de potassium et de phosphore.

À noter que la culture en hydroponie « maison », à petite échelle et adaptée aux saisons, n'a pas les inconvénients de cette même culture hors sol à grande échelle, sous serres, où l'utilisation de matériaux plastiques, d'eau et de substrat est bien plus importante ainsi que le recours à la lumière artificielle.

Faire pousser des fruits et légumes dans un substrat neutre

Vous pouvez aussi faire pousser vos plantes et légumes hors sol, dans un substrat neutre, alternatif à la terre : billes d'argile, gravier, laine de roche, sable, fibre de coco, feutre horticole, pouzzolane, (cailloux de roche volcanique léger et poreux), coco perlite. Le substrat permet à la plante de s'enraciner.

Les fraisiers, dont les racines auront été parfaitement nettoyées, poussent très bien dans les billes d'argile en ajoutant une solution nutritive et en arrosant régulièrement.

Vous pouvez réaliser une tour à fraisier en hydroponie à l'aide d'un tube de PVC enrobé d'une bâche épaisse, remplie de coco perlite et équipée de goutteurs pour l'arrosage.

Les tours à fraisiers permettent de gagner de la place au jardin et garantissent un jardinage sans mal de dos !

Les pommes de terre sont cultivables hors-sol, sur une couche de paille ou de foin de 30 à 40 cm d'épaisseur et même dans du papier journal broyé : en alternant pommes de terre germées et couches de 10 cm d'épaisseur de papier broyé maintenues humides.

Quant aux tomates, elles s'épanouissent aussi très bien en culture hors-sol dans des systèmes hydroponiques avec substrat de laine de roche, de tourbe ou de fibres de coco.

Les nutriments sont directement versés à la racine.

L'arrosage est parfaitement maîtrisé grâce à un système goutte-à-goutte, et surtout, on n'oublie pas que la tomate préfère amplement être en hydro-stress que noyée dans l'eau !