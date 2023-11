Tunisie: Aymen Saadiya, directeur administratif et financier de Flat6Labs Tunisie à La Presse - 'En Tunisie, le cadre réglementaire de crowdfunding a pris du temps à se mettre en place'

Dans cet entretien, le directeur administratif et financier de Fat6Labs, Aymen Saadiya, offre un aperçu complet du processus d'évaluation des entreprises, des conseils avisés aux étudiants et entrepreneurs, et partage son expérience personnelle, soulignant le rôle crucial du Crowdfunding dans l'écosystème financier tunisien.

Un regard inspirant sur les opportunités et les risques du Crowdfunding, enrichi par des perspectives uniques sur le climat d'investissement et l'impact des accélérateurs.

Pour lui, le Crowdfunding est une ressource inestimable pour ceux qui explorent les voies innovantes du financement des entreprises.

En quoi le crowdfunding représente-t-il une forme de financement innovante ?

L'histoire du crowdfunding remonte à des siècles, mais vers les années 2008-2009, il a connu un essor grâce à l'avènement d'internet et des réseaux sociaux.

Les plateformes de crowdfunding en ligne ont permis aux projets de toucher un public plus large et de collecter des fonds plus rapidement.

L'idée du crowdfunding se base sur le principe de désintermédiation financière.

C'est-à-dire sans dépendre des acteurs classiques du secteur financier.

J'ai eu l'occasion de collaborer et travailler sur les premières plateformes dans la zone Mena.

Comment percevez-vous le potentiel du crowdsourcing en tant que catalyseur d'innovation et de création collaborative, et comment conseilleriez-vous aux étudiants et futurs entrepreneurs d'intégrer cette approche dans leur stratégie de financement et de développement de projets ?

%

Le crowdsourcing est un concept plus large que le crowdfunding.

En effet, le crowdsourcing, grâce à l'évolution de l'internet, permet de s'adresser à la foule et ainsi profiter des ressources du groupe sollicité : un exemple de crowdsourcing, le célèbre site Wikipedia, cette consultation de la foule peut être répartie en quatre catégories : Wisdom of the crowd : c'est bénéficier d'une opinion collective de différents individus réunis dans un groupe.

Le Crowd création : ce type implique une entreprise qui demande à ses clients de l'aider avec de nouveaux produits.

Le Crowd voting : il s'agit d'un type de crowdsourcing où les clients sont autorisés à choisir un gagnant et le crowdfunding.

Concernant les étudiants des écoles de commerce, ou les futurs entrepreneurs intéressés par le crowdfunding, ils doivent savoir que c'est une source parmi toute une panoplie de moyens de financement disponibles.

De ce fait, le premier conseil serait de bien préparer sa levée de fonds quelle que soit la source de financement.

Ensuite, visualiser les sources de financement disponibles pour son idée et étudier si le crowdfunding est adéquat au projet que vous comptez financer.

Quelles seraient vos recommandations pour les entreprises cherchant à être approuvées sur une plateforme de financement participatif ?

Commençons par la vérification initiale, c'est-à-dire la société de crowdfunding doit effectuer une vérification initiale de l'entreprise pour s'assurer qu'elle répond aux critères d'éligibilité de la plateforme, tels que le stade de développement, le modèle économique, le secteur d'activité, etc.

Ensuite, l'analyse du plan d'affaires : l'entreprise doit fournir un plan d'affaires détaillé qui est analysé par l'équipe d'experts de la société de crowdfunding pour évaluer sa viabilité et sa capacité à générer des revenus.

Puis la vérification des antécédents, dont la société de crowdfunding effectue une vérification des antécédents de l'entreprise, notamment de son historique de financement, de son équipe de gestion, de ses antécédents juridiques et réglementaires.

L'évaluation financière montre que la société de crowdfunding analyse les états financiers de l'entreprise, y compris ses revenus, ses dépenses, ses flux de trésorerie, ses projections financières, pour évaluer sa santé financière et sa capacité à rembourser les investisseurs.

Par la suite, la société de crowdfunding effectue une due diligence complète de l'entreprise, y compris une analyse de marché, une analyse concurrentielle, une analyse de la propriété intellectuelle.

Enfin, l'entreprise doit être approuvée par le comité d'investissement de la société de crowdfunding avant d'être acceptée sur la plateforme.

Le comité d'investissement examine l'ensemble des évaluations et des analyses effectuées par société et prend une décision quant à l'acceptation ou non de l'entreprise sur la plateforme.

Selon votre expérience, en quoi le crowdfunding peut-il être un catalyseur de succès pour les TPE/PME, et quels autres éléments considérez-vous comme essentiels pour garantir la réussite d'un projet entrepreneurial?

Le crowdfunding permet aux TPE/PME l'accès à une nouvelle source de financement, axée sur une communauté qui croit au projet.

Ce financement permet au porteur de projet de se passer au moins au début de son parcours des contraintes des systèmes de financement classiques.

A cet égard, le crowdfunding est un des facteurs de réussite, mais pas uniquement.

Sa valeur ajoutée réside à amorcer une idée et concrétiser les premiers pas vers le rêve de quelqu'un.

Comment cela a contribué à l'émergence d'un écosystème dynamique pour les jeunes créatifs et innovants ?

La Tunisie regorge de jeunes créatifs, qualifiés et innovants.

Ces jeunes sont le futur écosystème business du pays.

Plusieurs investisseurs se rendant compte du potentiel et de nouvelles sources de financement intensifient leur présence en Tunisie et le crowdfunding est certainement au début de cette chaîne de financement, fournissant un pipeline de projets et qui laissera la suite aux fonds d'investissement et aux banques.

Pourriez-vous nous expliquer plus en détail les différentes formes de crowdfunding régies par la loi en Tunisie et comment ces limites financières contribuent-elles à encadrer les levées de fonds dans le pays ?

En Tunisie, la loi prévoit trois formes de crowdfunding : le crowdfunding en investissement dans des VM : les fonds collectés au titre d'un projet présenté sur la plateforme de Crowdfunding en investissement dans des VM ne devront pas dépasser 1 million de dinars et la participation du contributeur à un projet ne doit pas dépasser 10.000 dinars. Le Crowdfunding en prêts : le montant total maximum des prêts avec et sans intérêt que le porteur de projet peut obtenir via la plateforme de crowdfunding en prêts ne doit pas dépasser 2 millions de dinars.

Le montant maximum des prêts avec intérêts que chaque contributeur peut octroyer au profit d'un projet à travers la plateforme de crowdfunding en prêts ne doit pas dépasser 10.000 dinars.

Le montant maximum des prêts sans intérêts que chaque contributeur peut octroyer au profit d'un projet à travers la plateforme de Crowdfunding en prêts ne doit pas dépasser 20.000 dinars.

Et le Crowdfunding en dons et libéralités : les dons et libéralités collectés auprès des contributeurs au titre d'un projet présenté sur la plateforme de crowdfunding en dons et libéralités avec ou sans contrepartie ne doivent pas dépasser un montant maximum de 2 millions de dinars.

Le montant maximum du don avec ou sans contrepartie que chaque contributeur peut octroyer au profit d'un projet à travers la plateforme de crowdfunding en dons et libéralités ne doit pas dépasser 20.000 dinars.

Comment l'equity crowdfunding peut-il potentiellement transformer le paysage du financement des startup ?

Les startup ont souvent du mal à trouver des investisseurs traditionnels pour financer leur croissance.

L'equity crowdfunding leur permet de lever des fonds plus facilement en ayant accès à une plus grande base d'investisseurs potentiels.

L'equity crowdfunding permet aux startup de diversifier leurs sources de financement en obtenant des fonds provenant de nombreux petits investisseurs plutôt que d'un seul investisseur traditionnel.

Les campagnes de financement participatif peuvent offrir aux startup une meilleure visibilité auprès du public, en particulier si la plateforme de crowdfunding dispose d'une base d'utilisateurs importante et engagée.

Le financement participatif peut aider les startup à valider leur idée ou leur concept en permettant aux investisseurs de prendre part à leur projet et de donner leurs avis.

L'equity crowdfunding permet donc à de petits investisseurs de prendre des parts dans des entreprises innovantes, ce qui était auparavant réservé aux investisseurs institutionnels ou fortunés.

Comment votre expérience a-t-elle contribué à façonner votre vision sur l'importance de cette forme de financement, en particulier dans le contexte tunisien ?

Personnellement, je suis intéressé par une forme de financement qui offre une certaine équité entre prêteur et porteur de projet.

Et le crowdfunding propose une offre qui correspond aux valeurs que je porte.

J'ai commencé à m'intéresser au sujet du crowdfunding en 2016, la première plateforme dans la zone Mena sur laquelle j'ai collaboré fut créée en 2019. En Tunisie, le cadre réglementaire a pris du temps à se mettre en place "mais on y arrive petit à petit".

D'après mon expérience personnelle et professionnelle, je considère que le climat de l'investissement a connu une bouffée d'air grâce aux fonds d'amorçage et aux accélérateurs d'entreprises, notamment Flat6Labs, l'acteur le plus actif dans l'écosystème et qui a investi dans plus de 75 startup innovantes et axées sur la technologie, permettant ainsi à des entrepreneurs passionnés de réaliser leurs ambitions audacieuses et de devenir finalement leurs cofondateurs institutionnels...

Faire partie d'une telle initiative me permet d'avoir de l'espoir dans ces temps troublés.

Quelles sont les principales recommandations pour atténuer les risques associés au crowdfunding, tant pour les porteurs de projets que pour les investisseurs ?

À ce niveau, il faut mentionner l'existence du risque d'échec du projet, et perte du capital ; le risque d'arnaque ou de manque d'information, et le risque d'illiquidité des investissements.

J'ai pris l'habitude, lorsque je suis amené à parler d'investissement, en Tunisie et surtout à l'international, de commencer toujours mes présentations par ces quelques vers de Abou El Kacem Chebbi : «Lorsque je tends vers un but, je me fais porter par l'espoir et oublie toute prudence ; je n'évite pas les chemins escarpés et n'appréhende pas la chute dans un feu brûlant.

Qui n'aime pas gravir la montagne, vivra éternellement au fond des vallées... Je bénis les ambitieux et ceux qui aiment affronter les dangers. Je maudis ceux qui ne s'adaptent pas aux aléas du temps et se contentent de mener une vie morne, comme les pierres».

Ces mots de génie intemporel résument bien l'esprit de l'entrepreneur et de l'investisseur. Dans ces mots réside le salut des prochaines générations et ils doivent être un credo pour les décideurs actuels.